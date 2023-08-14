黃尹雋世大風波｜相隔一周終長文反擊稱尊重規則　同房隊友即狠批

香港半馬拉松紀錄保持者黃尹雋，早前在成都世界大學生運動會缺陣，港隊代表團團長表示運動員必須入住選手村，黃未有入住，最終沒有上線參賽並引起爭議，多名港隊成員透過社交網站暗示或明示黃尹雋欠缺團隊精神，並加以批評。

相隔一星期，黃尹雋終於現身，在社交網站發文回應早前的「選手村風波」，強調自己並非被取消資格，而是大專體育協會不允許他出戰，並指事情已經告一段落，亦感謝風波中依然支持他的人。



黃尹雋棄戰9月的杭州亞運，並專心準備世大運，他指世大運的目標是「保前八、衝前三」，但最終沒有出賽。（盧翊銘攝）

黃尹雋原本有份出戰世大運的男子半馬拉松，但他最終沒有落場，世大運香港田徑代表隊領隊何浩儀當時回應《香港01》查詢，表示「黃尹雋今早是因為個人問題沒有參賽」，黃尹雋隨後在付費頻道Patreon承認未有入住選手村，質疑代表團的管治手法，直指代表團未有通知他必須入住選手村。

此話一出，引起軒然大波，世大運港隊代表團團長麥美珠澄清，曾向黃尹雋表明必須入住選手村，一眾港隊成員亦先後在社交網站發文，暗示或直指黃尹雋紀律有問題、欠缺團隊精神。

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黃尹雋缺戰世大運，引起軒然大波。（黃尹雋facebook）

「選手村風波」持續發酵，黃尹雋一直沒有回應，直至大約一星期後，黃尹雋周日（13日）晚上在社交網站發文，首度回應事件。

黃尹雋先引述東京奧運中國田徑隊教練劉學的說話，「世界級運動員同其他人分別就係佢地嘅想法，就在乎於佢地更想練，更想快，更想強。」表示自己由始至終也「秉承着自己職業運動員的覺悟」。

黃尹雋直言，他並沒有被世大運賽會取消資格，他完全符合出賽的資格，而不讓他出賽的是香港大專體育協會，「賽前我有清楚閱讀守則，大專聯會係以賽前一天才加上的守則唔畀我參賽。我尊重規則，亦尊重呢個決定，所以我冇死纏爛打的要求大專聯會畀我落場」，並強調運動員要對自己每場賽事有交代，若他在抵達成都或報名前已知道如此安排時，他會選擇不參賽或不報名。

黃尹雋續稱，「香港長跑水平落後世界係一個事實，我哋無人知道最好嘅路應該點行，我行嘅路唔一定岩（啱）亦唔可能令所有人認同，但當然都希望大家可以行多一步去理解」，惟隨即又指，「不過事情已過去，講多亦無補於事」，希望外界將目光放回有參賽的運動員身上。

黃尹雋文末表示，自己即將出發至法國集訓，準備6星期後的柏林馬拉松，「Font Romeu一直都係歐洲跑手熱門嘅集訓地點」。最後，他亦特別提及自己的收費Patreon頻道，寫道：「非常感謝將近100人subscribe（訂閱）咗我嘅 Patreon，支持我出外訓練及比賽嘅開支，我會用成績報答大家嘅支持。」

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香港跑手謝俊賢早前在世大運被安排與黃尹雋同房，在黃尹雋發文後不久，他即發出限時動態，指「有冇心比賽一眼就睇得出」，又直稱黃曾在比賽前兩晚被教練召回選手村，惟半夜又離開，並表示「其實大把人一早同你講過（需入住選手村），你自己選擇唔返」，當中的「你」似乎是指向黃尹雋，而黃其後再發限時動態，直言即使「一沉百踩，有人落井下石，但都感謝有人雪中送炭」。