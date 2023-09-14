足球轉會︱8000萬鎊停賽中英格蘭國腳　驚傳英超倫敦三雄出手齊搶

賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）染上賭癮，違反賭博條例多達262宗，兩度獲減刑後仍被重罰停賽8個月，他的英格蘭國家隊前途或就此盡毀，球員生涯亦看似不甚明朗，不過最新消息竟指，英超倫敦三大球會車路士、阿仙奴及熱刺均對他有興趣，此外曼聯和新晉豪門紐卡素亦被指加入戰團，收購這位身價高達8000萬英鎊的中鋒。



正被停賽的艾雲東尼，竟仍是大球會搶手貨。（Getty Images）

The Athletic早前曾報道，艾雲東尼更換經理人公司的消息，他跟英國超級足球經紀Jonathan Barnett旗下的經理人公司CAA Stellar Agency簽約，同公司旗下球員包括曼城球星基亞利殊及皇家馬德里的法國新星卡馬雲加。這個舉動當時已被解讀為他有意離開賓福特，另覓新東家。

艾雲東尼縱被罰停賽，但他其實在明年1月17日已可復出賽場。賭博成癮似乎並未影響一眾大球會對他的興趣，網媒Football.london報道，艾雲東尼或令「車路士、阿仙奴和熱刺或在明年1月轉會窗陷入競價戰」。

艾雲東尼因違例賭波被罰8個月。（Getty Images）

車路士傳搶人戰暫佔上風

有關報道指，車路士對艾雲東尼的興趣已有一段時間。另一網媒LondonWorld則稱，艾雲東尼身為英格蘭球員，他的國籍、年齡和英超表現符合車路士的三大要求，是主帥普捷天奴的理想選擇。今年夏天車路士購入尼干古（ Christopher Nkunku）及尼古拉斯積遜（Nicolas Jackson）兩前鋒，可是尼干古在季前熱身賽重創須長休，年輕的積遜表現仍太幼嫩，因此普帥仍希望增加進攻球員選擇云云。

車路士被指在競價戰中領先，藍軍博客Simon Phillips甚至宣稱車路士正嘗試跟他簽署初步協議。目前雙方未達成任何協議，賓福特亦樂得有其他球會加入競投，當中阿仙奴和熱刺均是潛在買家。熱刺今個轉會窗失去神鋒哈利卡尼（Harry Kane），阿仙奴目前只得加比爾捷西斯一個具級數正箭頭。

普捷天奴被指希望增加車路士前鋒選擇，而東尼符合他的三大要求。（Getty Images）

今夏已購入「新夏蘭特」凱倫的曼聯同被指有意搶人，不過車路士爭奪東尼的最大對手可能是紐卡素。喜鵲陣中已有伊沙克（Alexander Isak）和哥林威爾遜（Callum Wilson）兩大前鋒，不過上季英超攻入18球的球隊首席射手哥林威爾遜跟紐卡素約滿在即，球會希望盡快找到一位「即食」前鋒。

各大球會想得到他的代價不菲，消息指賓福特為艾雲東尼標價8000萬英鎊。

艾雲東尼曾在2015至2018年間效力紐卡素，他被外借到多間球會，2018年終被賣至英甲的彼德堡，當年身價僅65萬英鎊。至2020年加盟賓福特踢出名堂，帶領球會升上英超，他的亮眼表現，加上市場上一流中鋒人才買少見少，令他持續成為豪門關注對象，直到爆出賭波醜聞被停賽，轉會消息熱度才稍為冷卻下來。

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