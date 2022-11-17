英超︱艾雲東尼被控多次違規賭波　落選世界盃後或再遭禁賽

英格蘭早前公布世界盃大軍名單，今季表現可人的賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）落選，惹來外界質疑主帥修夫基的決定。

不過，英格蘭足總周三（16日）發表聲明，透露東尼因4年內違規賭波232次，正接受調查，若指控屬實，這名前鋒有機會被停賽。



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東尼在落選後緊接的一輪英超賽事中個人獨取兩球擊敗曼城，以表現反擊英軍主帥修夫基。

不過曾有英國傳媒報道，東尼落選原因可能跟表現無關，而是由於英格蘭足總已就他違規展開調查近7個月；據指，相關報告更長達2800頁。

東尼上輪英超梅開二度助賓福特贏曼城。（Getty Images）

英格蘭足總在周三（16日）晚終發表聲明，指東尼涉嫌在2017年2月25日至2021年1月23日期間，違反賭博條例232次；該條例禁止球員下注其相關比賽，及向外提供幕後資訊。

東尼可於今月24日前，就指控回覆英格蘭足總。他在上述時間內，亦曾為斯肯索普（Scunthorpe United）、韋根及彼特堡披甲。

假如東尼投注自己球隊輸波，有機會終生停賽；但假如他只下注所屬球會贏波，最高可遭禁賽半年；英格蘭足總會考慮其賭注及參與程度，決定停賽的長短。

賓福特官方回應時表示，球會已跟東尼及其法律代表會面，相關討論內容會保密；球會目前亦不會評論，直到案件結束。

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東尼今年9月曾入選英格蘭大軍出戰歐國聯，但最終未有上陣。（Getty Images）

今屆有份入選世界盃的英格蘭守將的捷比亞（Kieran Trippier），便曾在2020年因提供訊息予他人投注其效力的馬德里體育會，被禁賽10星期。

至於前英格蘭中場祖爾巴頓（Joey Barton），2017年承認在過去10年投注1260次足球比賽，包括5場自己有份落場的賽事，最終遭禁賽18個月。