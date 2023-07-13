再有英超兵涉違反賭博條例　諾定咸森林守將隨時步艾雲東尼後塵

再有英超兵違反賭博條例。早前英超賓福特前鋒艾雲東尼因違例賭波，被英格蘭足總重罰停賽8個月，明年1月才可重返賽場，現在又有效力諾定咸森林的守將哈利托弗奴，被指在2014至17年期間多次違例，隨時面臨時間更長的停賽。



賭波後果可以很嚴重，賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）在2017至21年間，涉嫌232次違反賭博條例，結果被成功入罪，英格蘭足總宣布即時停賽8月個，在明年1月才可回歸，並罰款5萬鎊。

英超｜艾雲東尼違例賭波被英足總重罰 即日起停賽8個月

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因多次違反賭博條例，艾雲東尼被重罰停賽至明年1月。（資料圖片／Getty Images）

繼東尼之後，或許有另一名英超兵再因違例賭博被罰。效力諾定咸森林的哈利托弗奴（Harry Toffolo），被指在2014年1月至2017年3月期間，涉嫌違反英格蘭足總的E8條例，違例賭波或參與相關活動，次數多達375次。托弗奴將在下周三（19日）答辯，而所屬的森林至今未有任何回應。

若根據艾雲東尼被罰停賽的時期，托弗奴今次違規次數多出逾140次，有可能面臨更重的處罰。

效力森林的托弗奴被指在效力諾域治期間，多次違反博彩條例。（資料圖片／Getty Images）

托弗奴在3年間多次違規，當時他是諾域治球員，但多次被外借至史雲頓﹑洛達咸等球會。現年27歲的托弗奴司職左後衛，去年夏天加盟諾定咸森林，並首度在英超亮相，全季一共19次在聯賽上陣。托弗奴過往亦是英格蘭小國腳，曾多次代表英軍不同梯隊出戰。