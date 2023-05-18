英超｜艾雲東尼違例賭波被英足總重罰　即日起停賽8個月

賭波除了「賭錢落海」，更隨時被禁停賽。

賓福特前鋒艾雲東尼早前被英格蘭足總控告，指這名英格蘭國腳違反賭博條例逾200宗，如今終有裁決，即時起被罰停賽8個月。艾雲東尼隨後在社交網站表示「大失所望」。



賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney），去年落選世界盃大軍後，更被英格蘭足總指控，涉嫌在2017年至2021年期間，違反賭博條例232次，一旦成功入罪，英媒指有機會停賽一段長時間。

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艾雲東尼（Getty Images）

經過數月的調查後，英格蘭足總終有裁決，艾雲東尼被罰即時停賽8個月，換言之必定錯過今季最後兩場聯賽，直至明年1月才可再度披甲，而東尼在9月才可返回賓福特大軍復操，他同時被罰款5萬鎊。

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坐波監8個月的艾雲東尼，透過社交網站表示對裁決大失所望，但因為判決原因未公布，故此他未有多作評論，只是向球會﹑親友及球迷致謝，感謝大家一直在困難的情況下支持他，如今全力專注下季回歸，並沒有提及會否上訴。賓福特方面同樣發表聲明，表示得悉足總對艾雲東尼的停賽判罰，並等待足總的判決原因再考慮下一步。

艾雲東尼是今季賓福特的主將，今季英超上陣33場，並交出20個入球及4個助攻。

（Twitter截圖）