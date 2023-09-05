沙特球會再試利物浦底線　2.15億鎊世界紀錄價求購沙拿︱足球轉會

利物浦前鋒沙拿（Mohamed Salah，又譯薩拉赫）是否留隊，又有新發展。即使紅軍上周四已拒絕沙特阿拉伯球會伊蒂哈德（Al-Ittihad）的1.5億英鎊報價，他們已派出代表團到英國，預備加碼至2.15億英鎊（約2.51億歐元）再試利物浦底線。

假如成事的話，將打破尼馬由巴塞隆拿轉投巴黎聖日耳門時的2.22億歐元，創下新世界紀錄轉會費。



伊蒂哈德被指會加碼至2.15億英鎊收購利物浦前鋒沙拿。（Getty Images）

利物浦領隊高普強調，沙拿是球會非賣品，英國《太陽報》指出，伊蒂哈德極度渴望得到沙拿，日前派出代表團到英國作最後努力，願意為已屆31歲的埃及射手付出1.7億英鎊，連同附帶條款，交易最高可達到2.15億英鎊，刷新轉會費世界紀錄。伊蒂哈德被指會在今個星期再試一次利物浦的底線。

沙拿去年才跟利物浦續約3年，35萬英鎊周薪冠絕全隊，放眼整個英超亦是數一數二，《太陽報》指，伊蒂哈德開出的周薪高達245萬英鎊，還未計算球衣出售分紅及其他獎金在內。

賓施馬轉戰沙特阿拉伯，成為另一位投奔中東的巨星。（Getty Images）

伊蒂哈德是沙特聯賽四大球會之一，也是應屆冠軍，今個夏天他們已從皇家馬德里羅致前鋒賓施馬，中場線亦有車路士的簡迪和利物浦的法賓奴加盟，陣容本身已經星光熠熠，如再加上沙拿，簡直如虎添翼。

伊蒂哈德今夏主要收購：



賓施馬（皇家馬德里，自由身）

簡迪（車路士，自由身）

法賓奴（利物浦，4000萬英鎊）

祖達（些路迪，2500萬英鎊）



利物浦周日擊敗維拉後，領隊高普再次被問及沙拿去向，德國教頭稱，「他沒有告訴我（是否想留隊），因為他不需要這樣做，他藉訓練、表現和行為說話。」高普說，沙拿在球會內部會議上並無異樣，完全不似是個「下個星期便會離隊」的球員。他之後再被直接問到，沙拿在今個轉會窗是否非賣品，高普回應說：「是的」。

沙特聯賽轉會窗會在9月7日關上，那天未到之前，利物浦球迷相信仍難以放下心頭大石。

今個夏天沙特聯賽彷彿成為利物浦「同學會」，上季轉投拜仁慕尼黑的前鋒文尼，加盟艾納斯（Al-Nassr），與C朗拿度做隊友；約滿離隊的巴西前鋒法明奴則加盟吉達艾阿里（Al-Ahli），與馬列斯、艾度亞文迪、麥斯明並肩作戰；伊蒂哈德（Al-Ittihad）撬走了法賓奴，夥拍賓施馬和簡迪，還想再簽入沙拿；「神奇隊長」謝拉特執教伊蒂法克（Al Ettifaq），紅軍隊長軒達臣跟隨對方加盟，之前一度有傳謝拉特拉攏古天奴一起投效，結果獲得另一舊隊友韋拿杜姆由巴黎聖日耳門來投。

沙特聯賽的吸引力，並非單純是金錢，沙特作為回教國家，宗教成為一大賣點，文尼早前便說過這點，並指媽媽第一個支持他；軒達臣最新受訪亦指去沙特不是為錢，而是感到利物浦不再需要他。