杭州亞運｜一文睇清吉祥物及獎牌設計　結合三大世界文化遺產特色

杭州亞運開幕在即，是繼1990年北京及2010年廣州後，中國第三度主辦亞運。主辦城市杭州不單是著名旅遊勝地，亦有悠久歷史及文化。今次亞運大會特意舉辦比賽，從全球徵集吉祥物設計，加上別樹一格的獎牌，希望能結合歷史及人工智能，藉此宣揚「天上天堂，地下蘇杭」的獨特文化。



吉祥物「琮琮、宸宸、蓮蓮」

這次亞運吉祥物的設計者，是在中國美術學院任職教師的夫妻張文和楊毅弘，他們在杭州居住了14年，稱這三個吉祥物，是他們對杭州的「表白」。

今屆杭州亞運的吉祥物「琮琮」、「宸宸」和「蓮蓮」，組合名為「江南憶」。（亞運官網）

杭州市內有三大世界文化遺產西湖、京杭大運河及良渚古城遺址，這三個地方，正是張文和楊毅弘帶着孩子到處散步遊玩曾留下美好時光的地方。想到這裏，他們決定以此為創作靈感，希望吉祥物能留有杭州的印記。

由於今屆亞運的主題之一是與人工智能結合，因此三個吉祥物亦設計成機械人造型，其組合名為「江南憶」，取自著名詩人白居易名句「江南憶，最憶是杭州」。

說到杭州，西湖自是這個城市最著名的景點，其中「蓮蓮」代表的便是西湖，名字源於西湖中無窮碧色的接天蓮葉，其全身色調為湖水綠，頭頂蓮葉上的尖塔為「西湖十景」中最具代表性的「三潭印月」，並配有互聯網路徑的圖案。

「蓮蓮」代表杭州最著名景點西湖，其頭頂的尖塔取自「三潭印月」。（杭州市文化廣電旅游局）

「宸宸」代表的是京杭大運河，宸這個名字來自於運河到杭州的終點標誌「拱宸橋」，它額上的三個圓點象徵拱宸橋的橋洞與倒影，同時結合人工智能的攝影鏡頭而成。頭頂的水狀圖案則象徵着杭州另一標誌「錢塘江潮」。

「宸宸」代表京杭大運河，其額上圖案取自始建於明朝的拱宸橋。（杭州市文化廣電旅游局）

「琮琮」代表的則是良渚古城遺址，該處屬新石器時代的公元前3300年至公元前2000年的遺址。琮這個名字來自於良渚文明最具象徵性的「玉琮」，其額上的圖案則來自良渚文化的標誌性符號「神人獸面紋」，意寓「不畏艱險、超越自我」。

「琮琮」額上的圖案，來自於良渚文化的「神人獸面紋」。（微博@考古de叔叔）

張文和楊毅弘表示，「琮琮」、「蓮蓮」和「宸宸」其實各自代表着過去、現在和未來，「我們希望他們就像真的存在於這個世界上一樣，像你我身邊三位普普通通的杭州市民。看着三個寶貝能代表杭州亞運會迎接每一位朋友，作為『父母』我們真的感到很驕傲。」

今屆杭州亞運獎牌的最大特色是「方圓相融」，並將當地三大世界文化遺產結合其中。（亞運官網）

方圓相融的特色獎牌「湖山」

今屆杭州亞運的獎牌設計靈感同樣來自良渚文化，它將禮器方形玉琮與傳統的圓形獎牌結合，設計成方圓相融的「湖山」。

獎牌正面以杭州地理特徵為主題，「用凸出的線條勾勒出『三面雲山一面城』的杭城畫卷，『湖水漣漪，山巒起伏』」，右下角再次使用西湖最具特徵的「三潭印月」。此外，掛帶頂端的束扣設計為石橋與倒影形狀，以突顯江南風格特色。