杭州亞運｜傳黎巴嫩男籃退賽　與中國同組　網民：把香港拉過來

杭州亞運會下周六（23日）開幕，內地媒體指，黎巴嫩宣布退出男子籃球賽事，這支亞洲盃亞運原定與中國同組。



內地籃球記者、微博號「導演我躺哪_basketball」指，黎巴嫩男籃決定退出亞運，原因是「亞運會並非國際籃協（FIBA）賽事」，不過黎巴嫩籃球總會的官方平台上暫未見相關消息。他其後再發文指，今次已是黎巴嫩第5次退出亞運男子籃球賽，史上只參加過2006年的多哈亞運會，當時得第9名。

黎巴嫩在亞洲屬勁旅，去年在亞洲盃獲得亞運。（Getty Images）

另一內地體育記者、微博號「麥穗豐」指出，早在籃球世界盃前，黎巴嫩就以「國內經濟狀況轉差，政府部門關閉，所以無法取得出國許可」為由，不參加在中國舉行的「入樽節」。黎巴嫩最終有參加世界盃，並取得了第23名，在亞洲僅次日本，獲得奧運資格賽入場券，但畢竟世界盃是最大規模的FIBA賽事，麥穗豐認為：「黎巴嫩男籃大概率也是出於同樣的理由，認為『亞運會籃球比賽非必要』，非FIBA比賽沒有積分，於是趕緊回國不出來了。」

由於黎巴嫩本來抽入亞運男籃B組，原定與東道主中國、中華台北及蒙古同組，有內地球迷打趣道：「金牌都是我們的，都升職都升職」，獲大量讚好；不少球迷都已購買中國對黎巴嫩一戰的門票，紛紛留言表示「可以退票嗎」，也有人表示曾打電話給亞運組委會但對方「態度橫蠻得要死」。

同時有球迷在麥穗豐的帖文留言道：「那中國香港男籃能參加亞運會了嗎」，麥穗豐回覆道「我看行啊」，不少內地網民似乎也支持，紛道：「還是要把香港拉回來重組」、「建議把香港拉過來」。不過，現階段暫未能證實黎巴嫩是否退賽，即使退賽，是否有遞補機制也是未知之數。而且首場分組賽9月26日便展開，時間緊逼之下，難言會如何處理。

有內地網民希望若黎巴嫩真的退賽，香港能補上。（微博截圖）

香港男子籃球代表隊原定會出戰下周末開鑼的杭州亞運會，惟早前賽會決定取消外圍賽，港隊終失去參賽資格，且過程非常混亂，香港籃總、港協暨奧委會都一直沒有公布過相關消息，直至賽會官網公布的參賽名單不見港隊、傳媒追問下才得知香港不能參賽；港協周一（11日）也終於發聲明，稱獲杭州亞運組織委員會（杭州亞組委）確認，港籃未能獲得今屆亞運的資格。