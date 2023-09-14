杭州亞運．香港男子排球隊︱相信我們是最強　執著只待一次突破

香港代表，同一個身分，相異的奮鬥歷程；主流、非主流、意想不到的運動項目，他和她一樣堅持，靜待場上發亮的時刻。

惟每個「香港代表」其實非從天而降，機會總在不知不覺間，悄悄落在一直努力的人手中。



香港男子排球隊，自塞爾維亞籍教練Dragan Mihailovic兩年前上任，改變了打氣口號。每逢訓練或比賽前，教練都會問「Who is the best（誰是最強）?」而球員就齊聲高呼「 Hong Kong（香港）!」



這句話能喚起隊員們的信心，也提醒大家的共同目標，隊長蕭昌鴻說：「雖然我們現在未必是最強，但至少要相信，繼續往這方向前進。」



攝影：林靄怡



參與杭州亞運的香港男子排球代表隊，「後期加工」的是球隊打氣口號。（林靄怡攝）

雖然出戰亞運的只有12名球員，但香港男排的恆常練習有20多人出席，有讀醫的學生要放棄溫習時間；有正職的也會為此遷就。

比起同是團隊運動的足球跟籃球，排球不能着地，更講求電光火石間的決定，「需要的默契便更重要，我們沒有時間停下來思考、溝通。所以即使沒有突出的球員，合作好也可以很勁；相反沒有團隊精神，只有個別球員出眾，也不會打得好。」蕭昌鴻道。

香港男排與全職訓練的對手，差距仍然很大，「這運動講求從訓練時間去累積質量，對手一星期練波時數比我們一個月的更多，想贏便要打出超水準。但我們總抱一個挑戰的心態，執著，就是為了等待一次突破。」

蕭昌鴻認為頭腦靈活是港隊特色，希望藉此彌補實力上的不足，「比賽中會有戰術變化，例如有球員擅長單腳走動，像女排一樣『背飛』，這在男排中是很少見的。很多對手都是全職球員，每日機械式訓練，未必能適應我們的變化，希望能攻對手一個出其不意。」

杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

蕭昌鴻／龍隊／主攻／年齡：30歲／身高：1.90米／球衣號碼：11（林靄怡攝）

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團隊運動，一個都不能少，每位隊員都是平等而重要。為備戰亞運，他們都已緊密相處一段時間，都有屬於彼此的故事，心照不宣的共同目標。《01體育》着球員親手寫下想對自己、對隊友說的話，留下一點印記，好讓他們時刻提醒自己，無論如何，身邊還有這些好夥伴。

隊友做過最令我感動的事



也許是男生吧，感動都來得很單純。無條件的信任，不論是落敗後的耐心開解與指導，還是獲勝時抱在一起，都足夠令隊友難忘。

相信你身邊嗰個，有咩事一齊補救。 張藝耀

今場輸咗唔洗自責，有我哋陪你一齊輸，但你要記得輸啲咩，之後帶我哋贏返。 溫迦南

無條件的信任，就已夠感動。（林靄怡攝）

什麼是香港隊？



是全港精英一起進步、充滿回憶、熱血追夢、令人自豪的地方。這裏同時是每個排球人所嚮往、可以展現自己的舞台，即使我們身體質素未必及得上對手，但仍想貢獻每個人能力、成就團隊，打出香港精神，為港爭光。

即使來自不同球會，大家着穿上香港隊球衣，便會槍口對外，兄弟般齊上齊落。 林思樂

是自己的避風港，可以拋開學業上的煩惱，盡情和隊友在球場上打拚。 程瀚林

貢獻每個人的能力、成就團隊，打出香港精神，為港爭光。（林靄怡攝）

亞運的意義



出戰亞運能夠見識世界，跟亞洲勁旅同場競技，固然是無上榮幸。對年輕人來說，總算是個肯定，證明自身價值之餘，也代表努力沒有白費。但對身經百戰的老大哥而言，這已是可以參與的最大型賽事，有一定的地位。

so far（參加過）最大型運動會，能夠喺自己臨退役時參與，係一個好光榮嘅里程碑。 黃永俊

今次亞運意義是代表自己的香港隊告別戰，是是我自己13年成年隊代表生涯的一個句號。所以是非常重要的一次比賽。 蕭昌鴻

互相補位，一同幫球隊度過難關。（林靄怡攝）

亞運目標



搏盡無悔，以最佳狀態發揮應有水平。同時不忘帶動團隊氣氛，保持正能量，幫球隊度過難關，目標是比上屆進步，甚至力爭前八。

Win as a team. 溫迦南

盡自己能力，爭取每一分，力求每一場勝利，享受比賽每一個時刻。 黃永俊

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

感受文字的溫度，細看香港男排寫給自己及隊友的話：（按圖放大）

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杭州亞運，香港男子排球代表隊。（林靄怡攝）