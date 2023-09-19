杭州亞運・直擊︱大於勝負的力量　沙排王沛林／林琪豐為亡友而戰

沙灘排球港將王沛林與林琪豐今日（19日）在杭州寧波出戰首場分組賽事，終以直落兩局9：21、14：21告負。

兩人走出賽場時卻帶着淺笑，這一屆對他們的意義大於勝負；是背負亡友劉梓浩的信念，亦是為失資格的另一沙排組合謝鍵泓／黃嘉潤而戰。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



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王沛林與林琪豐（Mo）是今屆港隊唯一一支男子沙排代表，另一組合謝鍵泓／黃嘉潤因被指不合奧委會標準，即使去年已勝出港隊亞運資格賽，最終仍無緣參與亞運。

王沛林相隔五年再踏亞運賽場，心情五味雜陳。（葉詩敏攝）

王沛林與林琪豐今日在C組分組賽登場，對日本隊首局初段已被拉開比分，以9：21先失一局，惟二人在次局開始站穩陣腳，於落後下力追至8：8。

「大膽啲、大膽啲！」王沛林不停鼓勵拍檔放膽進攻，雖然日本在中段再度領先12：9，港隊仍全力封阻、不放棄每一球。「得㗎我哋！」王沛林在己隊追至僅一分差距時說。比起以往的繃緊，沛林今天笑着面對每一個失球，更不時為自己和拍檔打氣。最終二人在末段被對手壓制，以14：21再失一局，直落兩局吞下今屆首敗。

王沛林在2021年邀請林琪豐一起合作，後者在上屆出戰室內排球賽事。（葉詩敏攝）

二人走出沙場時露出笑臉向記者打招呼，惟說到重踏亞運賽場的心情，卻禁不住傷感。兩人在5年間經歷不一，卻懷着同一個心情，為去年離世的沙排戰友劉梓浩而戰。

沛林與劉梓浩努力4年，終獲2018雅加達亞運資格，劉梓浩卻在首場分組賽身體不適即時退賽，返港檢查後證實患上白血病，去年不敵癌魔離世，終年27歲。

這一次，王沛林終於能在亞運打完一場賽事，情緒百感交雜。「因為我哋今次有得嚟，某程度上是因為⋯⋯」王沛林哽咽說不下去，林琪豐代其補充說：「我們只夾了兩個亞洲賽，今次獲資格而另一隊沙排沒有，都是靠沛林和『劉梓』之前打過入亞洲賽和世巡賽成績，才有機會參加亞運。只靠我與沛林是不夠資格，所以這不是一、兩個人的功勞。」阿Mo說着也感觸起來，「是前人種樹，後人乘涼。」

王沛林與林琪豐拼盡每一球。（葉詩敏攝）

沛林續說：「如果不是『劉梓』，我們不會來到亞運，但今次的心態很不同，因為上屆我是肯定入到8強，準備了4年去打，好有信心。今屆好多事情都不同了，返工後個狀態又不好，自己做得不好但有這個機會，好感恩仍可以來到。」

「劉梓」有份爭取的亞運資格，二人也連他的份兒踏上賽場，撲盡每一球。沛林坦言今場不停調整情緒，冀能打好每一球，「因為今次得一隊，肩負的任務不只兩個人，幫埋另一隊（謝鍵泓／黃嘉潤）盡力去打，他們都好努力，我都好想為他們一齊付出。」

「得㗎我哋！」王沛林在己隊追至僅一分差距時說。（葉詩敏攝）

二人將輪空兩天，在22日對泰國隊，他們指昨日才抵達寧波，身體狀態因舟車勞頓需調節，將在這兩天操練體能拾回狀態，為小組最後一場爭勝，打入前二名取得出線資格。

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