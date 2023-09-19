杭州亞運・直擊︱沙排杜詠彤黃雯靖首戰吞敗　更珍惜場上齊心拼搏

杭州亞運於23日揭幕，沙灘排球賽事今日（19日）率先展開，女子沙排組合杜詠彤／黃雯靖成為今屆「打頭陣」的港將，最終二人在分組賽B組首戰局數1：2不敵菲律賓。

黃雯靖難掩失望，惟她認為過程比結果重要，「不是只看結局，中間打得好好，追得返上來證明我們有能力去贏。」

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



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距杭州市逾250公里的寧波半邊山沙灘排球中心，香港沙排組合杜詠彤及黃雯靖首度踏上亞運賽場，亦是港隊首兩名運動員於今屆亮相。

女子沙排組合杜詠彤（左）和黃雯靖均是首次出戰亞運。（葉詩敏攝）

「加油港隊」、「雯靖加油」，場邊零星的觀眾只得港隊教練和職員，為首戰亞運的「杜黃配」打氣。首仗面對菲律賓，港將開局初段因側風稍影響發揮，逐漸適應後以21：17先贏一局。次局她們與對手一直緊咬比數，激戰至「刁時」21：23落敗，被追回一局。

這對僅合作一年半的組合，在15分制的第3局打出氣勢，領先下打出一波4：1後，以10：6稍佔優勢。惟中段被對手在網前得手力追，二人戰至末段落力封阻、撲救，不放棄每一球。「加油呀」、「守住」，場邊團隊鼓勵二人，惟最終兩女將以13：15再失一局，遭對手以總局數2：1反勝，在小組首戰落敗。

杜詠彤（左）和黃雯靖在第三局末段力追比數，打出氣勢。（葉詩敏攝）

二人難掩失望，緩緩步出場外，杜詠彤坦言今仗的接發球因側風影響發揮，需盡快適應場感和環境。她們雖是香港隊中，在今屆亞運首位登場的港將，惟她們對此沒有太大感覺，「反而我們會期待自己表現得更好」。

才到埗一天便作賽，未能及時適應場地，二人均沒有發揮出應有水準，在領先一局下於第二局被對手壓制，杜詠彤說：「第二局好想追返，但『刁時』我開失了。」雖然關鍵時刻被追平局數，二人卻未有失勢，「我們在局尾被咬緊，大家好齊心想一齊追返上去。」

比起港隊首登場代表，杜詠彤坦言更期待能打出好表現。（葉詩敏攝）

身旁的雯靖第一次參加亞運，滿是期待，卻暫未能奪得首勝，「想大家享受到比賽同發揮自己，雖然贏了第一局但好明顯未入局，第二局被人追上，知道自己仍未穩定，要再淡定一點。」

落敗，卻未有打擊二人信心，比起結果，雯靖更珍惜每場拼搏的過程。「一定有不開心，但我們不是只看結果，中間打得好好，追得返上來證明我們有能力去贏，希望之後少點要追返的情況，可以一路贏住或咬住（與對手的比分）。」每一場，都是僅合作一年半的二人，學習和了解對方的機會。

二人與跑動型打法的菲律賓同組，在贏下首局後遭反勝。（葉詩敏攝）

兩人首戰亞運便落入「死亡之組」，同組除了菲律賓還有強隊泰國和印尼，「三隊都是少參加國際賽而積分排名較低，卻是有一定實力的對手，幸好與我們差不多身高的都是跑動型，若我們發揮水準仍然有機會贏。」她們將在明日硬撼泰國，望能盡快在訓練中調整，達到小組次名出線目標。

這對沙排女將未有失志，每一句話提着的「我們」，都深信這一年半的共同努力將換來成果。

杜詠彤（左）和黃雯靖都深信這一年半的共同努力將換來成果。（葉詩敏攝）