杭州亞運・直擊︱沙排杜詠彤黃雯靖首戰吞敗　更珍惜場上齊心拼搏

撰文：葉詩敏
出版：更新：

杭州亞運於23日揭幕，沙灘排球賽事今日（19日）率先展開，女子沙排組合杜詠彤／黃雯靖成為今屆「打頭陣」的港將，最終二人在分組賽B組首戰局數1：2不敵菲律賓。
黃雯靖難掩失望，惟她認為過程比結果重要，「不是只看結局，中間打得好好，追得返上來證明我們有能力去贏。」
01體育記者葉詩敏　杭州直擊

杭州亞運專頁　追蹤港隊　緊貼熱話（按此進入）

距杭州市逾250公里的寧波半邊山沙灘排球中心，香港沙排組合杜詠彤及黃雯靖首度踏上亞運賽場，亦是港隊首兩名運動員於今屆亮相。

女子沙排組合杜詠彤（左）和黃雯靖均是首次出戰亞運。（葉詩敏攝）

「加油港隊」、「雯靖加油」，場邊零星的觀眾只得港隊教練和職員，為首戰亞運的「杜黃配」打氣。首仗面對菲律賓，港將開局初段因側風稍影響發揮，逐漸適應後以21：17先贏一局。次局她們與對手一直緊咬比數，激戰至「刁時」21：23落敗，被追回一局。

這對僅合作一年半的組合，在15分制的第3局打出氣勢，領先下打出一波4：1後，以10：6稍佔優勢。惟中段被對手在網前得手力追，二人戰至末段落力封阻、撲救，不放棄每一球。「加油呀」、「守住」，場邊團隊鼓勵二人，惟最終兩女將以13：15再失一局，遭對手以總局數2：1反勝，在小組首戰落敗。

杜詠彤（左）和黃雯靖在第三局末段力追比數，打出氣勢。（葉詩敏攝）
黃雯靖・小宇宙｜為了沙排希望懂得飛　期待最無顧慮的亞運會我的名字・杜詠彤｜零物慾是對排球的修行　打全職就該去爭獎牌

二人難掩失望，緩緩步出場外，杜詠彤坦言今仗的接發球因側風影響發揮，需盡快適應場感和環境。她們雖是香港隊中，在今屆亞運首位登場的港將，惟她們對此沒有太大感覺，「反而我們會期待自己表現得更好」。

才到埗一天便作賽，未能及時適應場地，二人均沒有發揮出應有水準，在領先一局下於第二局被對手壓制，杜詠彤說：「第二局好想追返，但『刁時』我開失了。」雖然關鍵時刻被追平局數，二人卻未有失勢，「我們在局尾被咬緊，大家好齊心想一齊追返上去。」

比起港隊首登場代表，杜詠彤坦言更期待能打出好表現。（葉詩敏攝）

身旁的雯靖第一次參加亞運，滿是期待，卻暫未能奪得首勝，「想大家享受到比賽同發揮自己，雖然贏了第一局但好明顯未入局，第二局被人追上，知道自己仍未穩定，要再淡定一點。」

落敗，卻未有打擊二人信心，比起結果，雯靖更珍惜每場拼搏的過程。「一定有不開心，但我們不是只看結果，中間打得好好，追得返上來證明我們有能力去贏，希望之後少點要追返的情況，可以一路贏住或咬住（與對手的比分）。」每一場，都是僅合作一年半的二人，學習和了解對方的機會。

二人與跑動型打法的菲律賓同組，在贏下首局後遭反勝。（葉詩敏攝）

兩人首戰亞運便落入「死亡之組」，同組除了菲律賓還有強隊泰國和印尼，「三隊都是少參加國際賽而積分排名較低，卻是有一定實力的對手，幸好與我們差不多身高的都是跑動型，若我們發揮水準仍然有機會贏。」她們將在明日硬撼泰國，望能盡快在訓練中調整，達到小組次名出線目標。

這對沙排女將未有失志，每一句話提着的「我們」，都深信這一年半的共同努力將換來成果。

杜詠彤（左）和黃雯靖都深信這一年半的共同努力將換來成果。（葉詩敏攝）
教練黃俊偉坦言二人今仗未發揮出實力，賽後將作調整，力爭打入小組前二出線。（葉詩敏攝）
沙灘排球亞錦賽｜杜詠彤首拍黃雯靖贏波出局　珍惜磨合重要一課沙灘排球亞錦賽｜港隊完賽　杜詠彤黃雯靖反勝菲律賓惜無緣晉級沙排組合贏資格賽卻未獲准戰亞運　運動員提兩證據轟排總後知後覺杭州亞運｜霍啟剛跟進港籃失亞運資格　沙排選人風波「跟準則」杭州亞運｜排總回應沙排風波　男子組合再轟排總　一文釐清時間線杭州亞運｜香港男子沙排組合被指不符標準　排總：曾請求酌情考慮全運會・沙排｜王沛林夥拍徐錦龍再戰全運　熱血依舊卻多一點堅持
杭州亞運會2023
杭州亞運
亞運會
香港運動員
沙灘排球