歐聯戰果｜曼城衛冕第一擊3：1反勝紅星 紐卡素門將挽狂瀾悶和AC

衛冕的曼城在今晨的新一季歐聯主場迎擊貝爾格萊德紅星，雖然一度落後，但仍以3：1反敗為勝；至於另一支英超球隊紐卡素，在闊別歐聯戰場20年後，作客AC米蘭守住0：0和局，取得寶貴一分。



曼城在上半場圍攻紅星，起腳超過20次，但紅星卻憑零星攻勢，由加納鋒將布卡利（Osman Bukari）單刀先開紀錄。「藍月亮」易邊後即以謝利美杜古（Jérémy Doku）入替貝拿度施華，加強側擊力，結果下半場開賽僅2分鐘便由阿根廷前鋒艾華利斯接應夏蘭特妙傳射入，扳成1：1平手。

艾拉維斯今場表現搶鏡，個人梅開二度，助曼城以3:反敗為勝。（路透社）

艾華利斯在60分鐘更於左路直射罰球彎入遠柱，助曼城反超前；及後曼城控制大局，中鋒夏蘭特雖然有不少增添紀錄的機會，但到失諸交臂；直至73分鐘，防中洛迪突入禁區，妙射遠柱入網，終助曼城於G組以3：1旗開得勝。同組的RB萊比錫，則作客以3：1擊敗瑞士的年青人。

從AC米蘭轉會到紐卡素的辛度東拿利，或許沒想過那麼快要倒戈相向。（路透社）

位處F組的紐卡素，則作客悶和意甲勁旅AC米蘭；AC全場有19次射門，當中8次中目標，但被「喜鵲」門將尼克普比（Nick Pope）一一化解；同組的巴黎聖日耳門，憑麥巴比及夏基美各建一功，主場以2：0輕取多蒙特。

祖奧菲臘斯為巴塞隆拿梅開二度，助球隊以5:0取勝。（路透社）

同日8場最大比數的是H組賽事，西甲勁旅巴塞隆拿於主場以5：0血洗比利時的安特衛普，今季新加盟的祖奧菲臘斯梅開二度，利雲度夫斯基及加維亦各建一功，加上客軍一個烏龍球，讓巴塞湊成大捷。同組的波圖亦作客以3：1擊敗薩克達。

拉素門將普維度於補時階段助攻得手，助拉素以1:1逼和馬德會。

另外E組賽事，荷甲的飛燕諾主場以2：0擊敗蘇超的些路迪；同組另一場對碰，意甲的拉素於補時5分鐘憑門將普維度（Ivan Provedel）助攻得手，主場以1：1逼和西甲的馬德里體育會。

歐聯首日戰果

主場 Vs 作客

E組 飛燕諾 2：0 些路迪

E組 拉素 1：1 馬體會

F組 AC米蘭 0：0 紐卡素

F組 巴黎聖日耳門 2：0 多蒙特

G組 曼城 3：1 貝爾格萊德紅星

G組 年青人 1：3 RB萊比錫

H組 巴塞隆拿 5：0 安特衛普

H組 薩克達 1：3 波圖