曼城一出手就掃場　兩個一億收購　英超歐聯對手等食塵︱轉會專題

正當曼城看似在歐洲足球轉會市場不及一眾對手活躍，怎料藍月亮一出手，便傳來與克羅地亞中堅加華度爾（Joško Gvardiol）達成個人條款的震撼彈。RB萊比錫不會輕易放人，起標價至少1億歐元。

另一搶手貨迪格蘭賴斯（又譯：迪勤懷斯，Declan Rice），阿仙奴三度出價無果，曼聯亦已提出球員+現金交易，曼城不慌不忙，此時才出手，在9000萬英鎊起跳。阿仙奴和曼聯財力均及不上曼城，賴斯轉會費料至少1億英鎊才有望拍板。

曼城不急於出手，但一出手就有掃場味道。這不足為奇，可怕的是，假如他們真的成功一口氣買入這兩宗億元收購，一眾英超以至歐聯對手，除了等「食塵」還有什麼可做？



哥迪奧拿2022/23球季帶領曼城贏得歐聯（圖）、英超及足總盃三冠王。（Getty Images）

哥迪奧拿「摧毀」對手之路（aka曼城重點收購）：

2016/17：史東斯、利萊辛尼、加比爾捷西斯、根度簡

2017/18：拿樸迪、班捷文文迪、基爾獲加、貝拿度施華、艾達臣

2018/19：馬列斯

2019/20：洛迪卡斯簡迪、簡些路

2020/21：魯賓戴亞斯、尼敦阿基、費倫托利斯

2021/22：基亞利殊、艾華利斯

2022/23：艾寧夏蘭特、菲臘斯、艾簡治

2023/24：加華度爾？迪格蘭賴斯？（潛在收購）



哥迪奧拿2016年夏天來到曼城之後，藍月亮轉會收購愈買愈「精」，既精明，又貴精不貴多，年年增兵，實力愈來愈強勁。哥帥非常清楚心目中想要的球員，球會通常在轉會市場都幫到他。

領隊與管理層如此合作無間，並不常見，不過一看曼城管理層班底，便不難發現原因所在——球會行政總裁蘇利安奴（Ferran Soriano）、足球總監碧格列斯坦（Txiki Begiristain）、集團足球營運總監比拉達（Omar Berrada）三大要員全部跟哥帥一樣擁有濃厚巴塞隆拿背景：蘇利安奴來自巴塞，2003至2008年間曾任巴塞副會長兼CEO；碧格列斯坦同為巴塞舊將，2003年起出任巴塞足球總監，直到2010年隨拿樸達離任；比拉達在巴塞工作近8年，當時主管商業發展及贊助。

曼城沒有巴塞著名的拉瑪西亞青訓系統，他們通過轉會市場雙線發展，一方面借助一班巴塞老臣子的全球足球人脈，憑眼光和資金買入全英國以至全球潛力最強小將和年輕球員加以培養；另一方面在轉會市場買入當時得令的球星，逐步改善體質，他們擁有資金優勢，加上眼光奇準，10年下來已成為全球最強球隊之一。

最恐怖的當然是哥迪奧拿這個「外掛」。哥帥的戰術年年進化，同輩教練之中已鮮有對手，曼城陣容在英超已屬一流，加上人腳最為充裕，配合哥帥建立一套穩健體系，英超冠軍可說手到拿來，他領軍7個年頭已5度封王，並輕鬆橫掃本土盃賽，原本只差一隻歐聯獎盃，也在2022/23球季得到了，相比起曼聯1999年的三冠王，曼城這季的三冠王贏得輕鬆不少。

別忘記，艾寧夏蘭特還是加盟首季，未完全適應曼城體系，尚未發揮最大威力，已經破盡英超入球紀錄。當曼城什麼也不做，其他球隊在來季已難匹敵的時候，轉會市場傳來壞消息。

加華度爾這名字未必會記起，一說克羅地亞「面罩俠」大家可能印象更深。（Getty Images）

「唔聲唔聲」接近購入最佳年輕中堅

最炙手可熱的年輕中堅加華度爾（Joško Gvardiol），已經同意曼城開出的合約條款，只待曼城與RB萊比錫傾妥轉會費，便有望加盟。他身價不菲，意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，萊比錫不會以低於1億歐元的價錢放人，如此一來，加華度爾將成為歷來最貴中堅。

加華度爾只得21歲，但從德甲以至卡塔爾世界盃的表現，已可看出他是個有頭腦、掃蕩力又強的守將，羅曼奴指，加華度爾獲哥迪奧拿高度評價。這個名字如果未能令你記住，一說「克羅地亞面罩俠」，相信多少會有印象。是的，他就是那個身材魁梧，而且年紀輕輕已領導克羅地亞防線，領軍再次殺入世界盃準決賽的中堅，即使四強戰面對美斯曾被「戲弄」，阿根廷球王只得一個，又怎能怪他呢？

認識克羅地亞「面罩俠」加華度爾：

克羅地亞中堅加華度爾閃亮崛起 最符合現代球風的怪物

世界盃2022｜美斯個人表演神級助攻 完爆克羅地亞20歲中堅

施施然出手買賴斯為何更恐怖？

比起「唔聲唔聲」就幾乎買成加華度爾，曼城對迪格蘭賴斯的收購態度更加恐怖。當阿仙奴三度出價、加碼至9000萬英鎊，以為賴斯快將到手，尤其曼城已迅速從車路士打包高華錫，陣中又已經有加雲菲臘斯和洛迪卡斯簡迪，根本不用再買入多一個防守中場之際，藍月亮才施施然出手。情況就像遊刃有餘的舉重或跳高選手，根本不用一開始便出場，待其他選手已鬥至有氣無力，這時才展示實力，然後輕鬆勝出。

曼城一出價已追平阿仙奴的9000萬英鎊，而且似乎已預備好正如購買基亞利殊時所付出的1億英鎊，阿仙奴和曼聯就算想追，即使追得到也很辛苦，亦不見得能贏，原因又是哥迪奧拿。就當其他球會出價跟曼城相同，唯獨加盟哥迪奧拿麾下才是獎盃的保證，上季的三冠王已是最佳證明，除此之外，哥帥擅長發揮愛將潛能，推動球員進步，令不少球員趨之若鶩，夏蘭特就是最佳例子。大量球隊聘約之中偏偏選擇曼城，哥帥肯定是一大因素。

換轉你是賴斯，你會選薪高糧準又幾乎肯定年年有獎盃捧的曼城，還是機會不明的阿仙奴或曼聯？加華度爾1億歐元，迪格蘭賴斯1億英鎊，一個轉會窗，兩個億元收購，如果二人都順利加入曼城，2023/24英超球季未開鑼，怕且已經提早Game Over。

球員轉會如果帶有感情因素還好，假若人人理智行先，只要一日有哥迪奧拿在，曼城只會盡收天下兵器，其他球隊想拿英超和歐聯，相信只能「等運到」。