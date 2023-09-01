歐聯抽籤｜曼城抽好籤重遇萊比錫 紐卡素陷死亡之組硬撼PSG多蒙特

新一屆歐洲聯賽冠軍盃抽籤出爐，衛冕的曼城抽得好籤，同組僅RB萊比錫紅牛較具實力；「死亡之組」則是F組，除了有法國豪門巴黎聖日耳門（PSG）外，同組還包括多蒙特、AC米蘭及重返歐聯的紐卡素。



歐聯分組形勢：

A組：拜仁慕尼黑、曼聯、哥本哈根、加拉塔沙雷

B組：西維爾、阿仙奴、PSV燕豪芬、朗斯

C組：拿玻里、皇家馬德里、布拉加、柏林聯

D組：賓菲加、國際米蘭、薩爾斯堡、皇家蘇斯達

E組：飛燕諾、馬德里體育會、拉素、些路迪

F組：巴黎聖日耳門、多蒙特、AC米蘭、紐卡素

G組：曼城、RB萊比錫、貝爾格萊德紅星、年青人

H組：巴塞隆拿、波圖、薩克達、安特衛普

曼城上屆榮封「三冠王」，主帥哥迪奧拿獲選為歐聯年度最佳領隊，前鋒艾寧夏蘭特也榮膺最佳球員，可謂雙喜臨門。這支英超勁旅今屆賽事亦抽得好籤，他們於G組的同組對手包括RB萊比錫、貝爾格萊德紅星及年青人。德甲的萊比錫是當中最具實力的球隊，但上屆16強對碰時，曾作客慘吞曼城7強，兩回合以1：8敗陣。

歐聯分組形勢（歐聯官網）

曼城的同市宿敵曼聯，則為列A組，與「老對手」拜仁慕尼黑、哥本哈根及加拉塔沙雷同組，如果發揮水準，相信也可順利出線。上屆英超亞軍阿仙奴在B組，同組對手實力平均，包括歐霸之王西維爾、PSV燕豪芬及朗斯。

另一支英超球隊紐卡素，相隔20年才重返歐聯，可是籤運平平，在F組不單遇上法甲的巴黎聖日耳門，同組對手還包括7屆盟主AC米蘭及德甲強敵多蒙特。