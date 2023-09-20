歐聯｜祖奧菲歷斯重生靠沙維指點迷津　外借巴塞連續兩場當選MVP

歐聯分組賽H組，巴塞隆拿主場以5：0大勝安特衛普，祖奧菲歷斯（Joao Felix）梅開二度並貢獻1次助攻，繼日前面對貝迪斯後，再度獲選球隊MVP。

這名2019年金童獎得主，近年職業生涯可說不太順利，如今加盟巴塞後僅3場比賽便取得3入球1助攻，似乎正如魚得水，連他賽後也表示十分享受在此踢波。



巴塞今場全面壓制來自比利時的安特衛普，全場控球率為七三之比，對手更只有1次射門命中。祖奧菲歷斯今仗在第11分鐘便先開紀錄，他在禁區內接到傳球後擺脫對手，隨後起腳射入近柱破網。

祖奧菲歷斯在第11分鐘，擺脫對方防守後起腳破網。（路透社）

他在第19分鐘再殺入禁區，並妙傳予羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）射成2：0。之後安特衛普自擺烏龍、加維（Gavi）於54分鐘禁區左腳建功，菲歷斯在66分鐘接應拉芬夏（Raphinha）傳中，遠柱入楔頭鎚破網梅開二度，助巴塞以5：0大勝安特衛普。直接參與3個入球的出色表現，讓他獲選為今場比賽最佳球員。

祖奧菲歷斯連續兩場獲選MVP，是否意味着他會如願在此重生？（路透社）

賽後菲歷斯表示很享受為巴塞效力：「我們所有人踢出一場出色的比賽，很高興能贏波。我很開心，因為我十分享受。隊友們幫助了我很多，我很高興能與利雲度夫斯基並肩作戰。」

率隊大勝後，教練沙維（Xavi Hernandez）對球隊表現讚不絕口：「這是我成為巴塞主帥後，球隊踢得最好的一次。我們要保持住這不可思議的狀態。」他亦大讚獲今場MVP的菲歷斯：「我跟他說只要踢得簡單一點，他就能找到方法入球。他擁有頂級的個人能力，而且非常聰明。他十分享受在這裏踢波。」

沙維賽後大讚球隊表現為他上任後最佳，亦稱讚菲歷斯表現出色。（Getty Images）

這名葡萄牙國腳自2019年以1.26億歐元加盟馬德里體育會後，一直無法融入球隊，更頻繁傳出與主帥不和。上季被借到車路士其表現未獲肯定，今夏回到馬體會也無法取得上陣機會。今夏開季前，菲歷斯曾公開表示希望加盟巴塞，表示這是自小便有的夢想。

今夏如願外借至巴塞隆拿後，他在加盟儀式上感慨落淚，更在官方發布的轉會影片表示自己「夢想成真」。他在9月3日面對奧沙辛拿的比賽中上演地標戰，但因後備上陣只有10分鐘未有特別表現；16日迎戰貝迪斯一役，他正選披甲並攻入加盟後第1球，助球隊以5：0大炒對手，賽後更獲選為賽事最佳球員。

祖奧菲歷斯上場面對貝迪斯為首次正選上陣，並攻入加盟後第1個入球。（Getty Images）

加盟後3場3入球1助攻、連續兩場獲選MVP、連續兩場幫助球隊以5：0大勝對手，這樣的表現不禁讓人感嘆其進攻才華。有網民感嘆他僅用兩場比賽，便做到奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）幾乎7年都做不到的事情。也有人說車路士幾乎毀掉菲歷斯，認為他幸好沒有留在倫敦。

菲歷斯連續兩場獲選為賽事最佳球員。（巴塞隆拿X）

祖奧菲歷斯今場表現合輯：