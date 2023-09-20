歐聯｜拉素門將做英雄補時建奇功　鬼魅式入楔頭槌成史上第二人

23/24歐聯分組賽周二展開，最扣人心弦的一幕相信是E組拉素主場對馬德里體育會的比賽。拉素大部分時間落後0：1，直至補時94分鐘多，1994年出世、身披94號球衣的門將普維度（Ivan Provedel）上前場助攻，在角球攻勢入到對方禁區，接應隊友傳中頂入，幫助「藍鷹」絕地逼和馬體會1：1。普維度成為歐聯史上第二位透過非12碼方式入波的門將。



馬體會由柏保路巴里奧斯（Pablo Barrios）在29分鐘開紀錄，半場領先拉素1：0。在下半場的法定時間，拉素仍未能追平，今場補時4分鐘，踢到「補上補」的94分鐘多，拉素開出角球，相信是最後一擊。雖然斬入禁區的角球被馬體會解圍出去，但拉素中場卡達迪（Danilo Cataldi）截到，傳予禁區頂的路爾斯艾拔圖（Luis Alberto）。這位西班牙中場有點空間，看清形勢，右腳斬入禁區。

馬體會全隊回防，一定夠人手，但當艾拔圖斬波時，幾乎所有人都企定定，目送皮球過頭。此時，一道黃色的身影高速閃過，如鬼魅般無人為意，由12碼點後直奔入小禁區。他就是普維度。

沒有馬體會球員意識到普維度的入楔，無人看管或追纏他。當他們回神過來，為時已晚，普維度已經頭槌一頂，將拉素的最後一擊轉化為入球，追平1：1完場。普維度今場還作出3次撲救。

29歲的普維度成為歐聯史上第二位透過非12碼方式入波的門將，之前一位是土耳其門將保拿（Sinan Bolat）。保拿在09/10球季效力標準列治期間，在歐聯分組賽對阿爾克馬爾時，在補時接應罰球頂入，為球隊追平1：1完場。若果包括12碼的話，安耶馬（Vincent Enyeama）及畢特（Hans Jörg Butt）都試過歐聯入波，後者更入過3球。