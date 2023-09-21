亞運熱話｜香港運動員今屆獎勵加碼　哪一參賽地區獎金出手最闊綽

香港隊早前在世界大學生運動會奪4金1銀7銅佳績，在賽馬會的「優秀運動員獎勵計劃」下獲頒總數375萬港元獎金。

杭州亞運開幕在即，相信不少人都會好奇，究竟各國運動員在亞運奪得獎牌的獎金有多少呢？



今次港隊征戰亞運的獎金又再加碼，且相關計劃維持到2024巴黎奧運、2025年全運會等，個人項目奪金的運動員能拿到100萬港元、團體項目奪金則能平分200萬，銀牌獎金分別是50萬及100萬，銅牌是25萬及50萬，獎勵可謂相當豐厚。

張家朗（左二）在世大運個人獲得75萬獎金。（香港劍擊總會Facebook）

那麼今次主辦國中國的獎牌獎金又是多少呢？在網上並沒有確實的官方資訊，根據內媒《生山體育》報道指，每名運動員在亞運奪金能獲國家體育總局獎勵3萬人民幣，其所屬的省市體育總局也會發放相應的獎金。

同一篇報道以深圳福田運動員為例，亞運摘金銀銅可分別得到9萬、5萬及4萬人民幣獎勵；另一內媒《農交網》則以湖南省為例，表示長沙市為亞運奪牌運動員頒發的獎金分別為10萬、6萬及4萬元。

中國是亞運歷史獲最多金牌的國家，不過據了解其運動員獎金相對不算豐厚。（Getty Images）

中華台北則有一套稱為「國光體育獎章」的清晰獎勵制度，亞運獎牌獎金根據金銀銅分別為300萬、150萬及90萬新台幣（約73萬、36.5萬及22萬港元）。

日本則根據不同比賽項目，由各自負責的體育總會頒發獎金，以三項鐵人為例，其官網就今次杭州亞運公布的獎勵為個人項目50萬、35萬、15萬（約2.6萬、1.9萬、8000港元）日元；混合接力則為60萬、30萬及12萬（約3.2萬、1.6萬、6000港元）日元，由6人平分。

日本的亞運獎金根據項目而定。（日本三項鐵人總會官網截圖）

新加坡出手應是今次亞運會最闊綽的國家，個人項目奪金可得20萬新加坡元（約114萬港元），不過個人第2金會遞減至只有一半，第3金則沒有獎勵。

新加坡出手相當闊綽，不過若同一運動員多奪幾塊金牌，最多也只有30萬新加坡元獎勵。（新加坡奧委會文件截圖）

澳門的亞運獎金也不少，個人金牌可獲36萬澳門元，不過會根據參賽隊伍或人數而有所遞減，當中有一條款寫道：「倘參賽運動員或隊伍少於三人或三隊，第一名及第二名的運動員或隊伍不獲發獎金。」

澳門的亞運獎金也不少，不過算上各項規條略為複雜。（澳門印務局文件截圖）

哈薩克旅遊及體育局亦有公布他們的亞運獎金，金銀銅分別會獲得1萬、5000及3000美元，教練則會獲5000、3000、2000美元。