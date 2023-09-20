杭州亞運直擊︱香港賽艇女將創個人最佳　兩屆賽事的領悟和成長

杭州亞運賽艇項目周三（20日）展開，上屆賽艇港隊共奪一銀兩銅，今屆由曾參與東京奧運的洪詠甄，夥拍黃湘儀出戰女子輕量級雙人雙槳初賽。

雖然只排小組第五落入復活賽，但兩名女將合力創下個人最佳時間，「希望今天只是個開始，一場比一場快，再破多次。」

01體育記者袁志浩 杭州直擊



洪詠甄與黃湘儀在半程（1000米）排第四，最終時間為7分09.73秒，以第五名晉身明日的復活賽。而小組首名直入決賽A的資格，就落入中國隊手中，鄒佳琪及邱秀萍由頭帶到尾，以6分52.43秒過終點。

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洪詠甄（左）夥拍黃湘儀創下個人最佳時間。（袁志浩攝）

衝線過後，黃湘儀累得立即倒臥在艇上，她打趣着記者要把相片「打格仔」，「盡全力，當然攰。瞓低很正常，最重要記得起返身。」

雖然從賽果看來，香港組合不算快，但兩人很清楚自己今天的任務，「今天更多是注重自己發揮，我們有比賽計劃，例如是策略上的東西，與及做PB（Personal Best，個人最佳時間），都完成到，之後入復活賽及決賽，就會轉重心去跟別隊競爭。」

刊登了這張相片，要跟黃湘儀說聲對不起，但可見她真的很累。（袁志浩攝），

兩位女將自2022年初才開始合作，以約兩秒的差距刷新個人最佳時間。記者問兩人高不高興，她倆停頓了一會思考，似乎想掩飾喜悅，但洪詠甄「破口而出」：「是開心的」，才展露笑容。旁邊的黃湘儀補充：「感受更深的是，今天只是個開始，更希望一場比一場快，再破多次（PB）。」

上屆亞運參加公開組賽事的洪詠甄（右），今屆轉戰輕量級要減磅節食，黃湘儀即笑言：「唔好喊啦」。（袁志浩攝）

兩屆亞運的區別：從「懵盛盛」到做後輩榜樣

27歲的黃湘儀跟24歲的洪詠甄同是第二度參與亞運，惟黃湘儀當時與隊友出戰女子輕量級四人單槳，洪詠甄則亮相女子單人雙槳。她倆笑說2018年自己仍是全隊最年輕，如「懵盛盛」，但目前卻幾乎是隊內最年長的運動員，別有一番體會。

性格比拍檔外向的黃湘儀說：「上屆4名隊友中我年紀最小，『被carry（意思：很依靠隊友）』，跟前輩去學，不知自己在做什麼。全隊討論時，意見也只是（當中的）四分之一。」

「不過現在都是自己一手一腳去做、去想，由頭到尾都掌握在自己手中，更做到我所想的，更清楚自己做到或做不到什麼，頭腦更清晰。」

黃湘儀坦言兩屆亞運的區別，在於從「懵盛盛」到做後輩榜樣。（袁志浩攝）

今屆為港隊打頭陣，除了感覺時光飛逝，兩人也不禁發現，原來自己也變成別人眼中的前輩。「坦白說心理上不覺得自己長大了許多，但細微之處就會發現，年紀更輕的隊友看我們的心態，就像我當初看前輩一樣。」

「無論她們是否真的當我們是榜樣，我也認為自己或多或少會影響別人，會更想在日常生活、訓練中再做好一點。」

林新棟、王瑋駿於男子二人單槳無舵手預賽以6分34.23秒完成，晉身決賽A。（袁志浩攝）

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另外，港隊早上仍有多支組合出場，當中陳廸麟、陳至鋒在男子輕量級雙人雙槳初賽排小組第二，但仍要落入復活賽。林新棟、王瑋駿亦於男子二人單槳無舵手預賽以6分34.23秒完成，僅慢過小組首名的烏茲別克組合0.86秒，但由於賽事只得6隊參與，預賽中全部組合均會晉身決賽A。

而陳至鋒以cool down為由婉拒訪問之外，林新棟、王瑋駿組合亦稱決賽前不想受訪，希望專心備戰。