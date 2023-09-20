杭州亞運直擊︱賽艇港隊一項目只得三隊參賽　無銅可爭下有力奪銀

亞運賽艇比賽向來是港隊獎牌希望，自1994年廣島亞運開始，共摘下1金11銀7銅。港隊今屆共派22人戰11個項目，其中趙顯臻跟張海琳／梁瓊允組合，都有機會贏得獎牌。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



周三（20日）下午於富陽水上中心舉行的比賽，張海琳搭檔梁瓊允出戰女子雙人單槳無舵手初賽，結果以7分42.69秒次名衝線，晉身決賽。

由於這項目只有中國、香港與韓國報名，三隊將再於決賽交手，記者問她們是否已穩奪獎牌，兩位女生也不清楚。不過，記者向賽會查詢後，獲回覆這項目最終只會頒發金、銀牌，第三名將不獲獎牌。

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張海琳（右）與梁瓊允出戰戰女子雙人單槳無舵手項目。（袁志浩攝）

港隊初賽時間比韓國快近5秒，雖然慢第一位的中國超過14秒，但似乎銀牌已是囊中物。記者好奇她們曾否幻想拿獎牌，這對組合異口同聲：「無呀！」梁瓊允搶答，說要一場比一場好。

張海琳則補充：「集中過程，不要想結果。決賽目標是再拉近跟中國的距離，再贏韓國多一點，發揮到自己最好就可以。」面對繼續追問的記者，兩人更開玩笑地作勢離開避答，「之後才算吧。」

兩位女生同樣是女子四人單槳港隊隊友。（袁志浩攝）

趙顯臻小組首名晉級準決賽 總成績僅次中國選手

值得一提，其實兩人早上才剛跟隊友完成女子四人單槳無舵手初賽，發揮卻比平日訓練更好，甚至是最好的一次。兩人表現非但沒有受體力消耗而影響，反而有幫助，「早上已習慣了比賽模式，令我們再狠勁一點，爭取更佳名次。」

另一邊廂，上屆於輕量級單人雙槳摘銀的趙顯臻，轉戰公開組實力同樣出眾，他在初賽以7分08.70秒衝線，取得小組第一，殺入準決賽，總成績則排次席，時間慢中國好手張亮不足1秒。

趙顯臻取得小組首名。（袁志浩攝）

這位男將賽後仍十分謙虛，除了向初賽對手舉起手指公「讚好」，也自言發揮僅不俗，「感覺上幾好，做到事前部署，排名正常、OK啦。」

他指出場地今早順風，本對港隊有利，但下午轉吹側頂風，讓自己划得辛苦一點，「我們身高、體重未必夠其他國家大隻，會比較吃力。」對於兩日後的準決賽，他也有信心只要跟計劃走，就可以交出成績，「走得幾遠得幾遠。」

女子單人雙槳初賽，梁穎桉亦以小組第三身份躋身準決賽。

趙顯臻賽後向對手畀like．（袁志浩攝）

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