羽毛球︱泰國一姐拉查諾戰香港賽足踝重創　退出亞運緣盡2023賽季

剛來港出戰香港羽毛球公開賽的泰國羽毛球「一姐」拉查諾（Ratchanok Intanon），傳來噩耗，她在社交媒體發文稱：「一切決定也非常非常痛苦，只好放下，明年再戰」。

消息指，她因傷被迫退出杭州亞運，傷患更嚴重得不能出戰今年餘下賽事，留待2024年才能復出賽場。



泰國羽毛球「一姐」拉查諾（Ratchanok Intanon）。（Getty Images）

拉查諾香港賽後重創

目前世界排名第七、今屆香港賽被列4號種子的拉查諾，首圈賽事縱順利晉級，但16強賽事陣前因傷退賽，沒有落場。當時她在Instagram以中文發文稱：「很高興再次回到香港比賽，這座城市非常熱情，擁有可愛的支持者。可惜無法繼續玩了。但希望明年能再次回到香港打球。」

由香港賽退賽、到不能征戰今季餘下賽事，拉查諾並未說明原因。泰國媒體《PPTV》早前曾報道，她因香港賽場地太跣導致左腳踝受傷，及後證實韌帶撕裂，需要休息6至8星期，因此未能出戰杭州亞運，明年才能復出。

拉查諾在香港公開賽受傷，退出亞運緣盡2023賽季。（Getty Images）

多位球手均曾炮轟「場地太跣」

早前泰國另一球手李美妙（Pornpawee Chochuwong）在社交媒體上載她出戰香港賽期間滑倒受傷、需即時退賽的影片，她在帖文寫道：「最近一次巡迴賽（香港賽），我在比賽期間因為場地太滑跣倒受傷（足踝扭傷）。你們各位對場地狀況有什麼意見？」

她的帖文獲球手一呼百應，丹麥球王、世界排名第一的安賽龍回應一句：太差勁了（So bad），同時加上一對溜冰鞋和生氣表情符號，意思像是說香港賽場地猶如溜冰場那樣跣️。美籍華裔球手張蓓雯亦有留言，並將矛頭直接指向為大會鋪設場地的勝利體育公司（Victor Sports），「每次由『V字』品牌贊助的賽事我都會滑倒，我只希望退役前不會失去牙齒。」

就連擁有主場之利、混雙勇闖決賽的港隊組合鄧俊文／謝影雪，16強賽事後謝影雪亦曾提及：「場地較跣，有球滑倒後都不敢去盡。」就香港賽場地太跣問題，《01體育》先後向勝利體育、香港羽毛球總會以及文化體育及旅遊局體育專員黃德森查詢，惟至今未獲回覆。