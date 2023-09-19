杭州亞運｜場館盡享地利優勢　睇比賽兼欣賞錢塘江西湖富春山美景

「上有天堂，下有蘇杭」，杭州素有「人間天堂」美名，今屆亞運將在本周末揭幕，

所有賽事會在44個場館舉行，包括30個現有場館和14個新建場館，亞運組委會發揮杭州地利優勢，不少主要場館均在當地三大景點錢塘江、西湖、富春山附近興建，讓運動員和觀眾在體育競技之餘，同時感受杭州獨有美景。



今次杭州亞運主場館之一奧體中心體育場，俗稱「大蓮花」。（網上圖片）

杭州奧體博覽城「大小蓮花」

在眾多場館之中，今次杭州亞運最受矚目的是被俗稱為「大蓮花」的杭州奧體中心體育場。杭州在2009年建設奧體博覽城，主角之一「大蓮花」2019年竣工，能容納超過8萬人，是繼俗稱「鳥巢」的北京國家體育場後全中國第二大體育主場館，今次杭州亞運的開幕禮、閉幕禮及田徑賽事均在「大蓮花」上演。

「大蓮花」落成當日，總工程師王靖接受杭州媒體《錢江晚報》訪問時表示，它的建築難度比「鳥巢」更大，「體育場館的設計概念就是吸取了絲綢紋理和動態錢塘江水的理念，外頭是28片大花瓣和27片小花瓣，全是鋼結構。」

看台北面被設計成斷開兩截，以方便散熱，並讓觀眾可以欣賞錢塘江景色。（杭州亞運官網）

特別設計方便欣賞錢塘江美景兼有實際功能

奧體中心另一大特色，是看台北面刻意留有缺口，王靖解說，曾聽說過「鳥巢」內太多觀眾，有人因環境悶熱暈倒，「我們這樣設計，一是可以更方便散熱，另外這個口子在正北面，正對錢塘江，比賽的間隙，大家還能看看錢塘江的風景。」

「大蓮花」旁邊還有一座較小的「小蓮花」，全名為杭州奧體中心網球中心，外形與「大蓮花」相似，最大不同之處是頂部花瓣形的頂棚可以因應天氣變化而打開或關閉，避免賽事受不良天氣影響賽程。

「大小蓮花」之間有路相通，「大蓮花」地上6層、固定座位80800個；地下2層，有個3000車位的停車場；「大蓮花」2樓環形平台正如與「小蓮花」的2樓平台連接。為方便運動員賽前熱身，「大蓮花」另設面積逾3000平方米熱身館，並附設一條60米長跑道。

《富春山居圖》現代版——富陽水上運動中心

北宋著名文學家蘇東坡作品《送江公著知吉州》開首一句便是：「三吳行盡千山水，猶道桐廬景情美」，意思是行盡千山萬水，還是覺得桐廬風景最美，負責今屆賽艇、皮划艇（含靜水和激流迴旋）項目的富陽水上運動中心，正是位於桐廬縣，它不止與富春山相對，設計上更刻意融入當地美景之中，目標成為一幅現代版的《富春山居圖》。

富陽水上運動中心與富春江。（亞運官網）

新建的富陽水上運動中心2021年竣工，可容納3000觀眾，建築風格現代化，最大特色是與名畫《富春山居圖》有關。

《富春山居圖》為元代著名畫家黃公望名作，被譽為「畫中之蘭亭」、「山水畫第一神品」及「中國十大傳世名畫」之一。富陽水上運動中心的對岸，便是當年黃公望隱居的富春山，也就是他在此地創作多年、畫出這幅傳世名作的取景地。

富陽水上運動中心對岸便是名畫《富春山居圖》的取景地富春山。（網上圖片）

富陽水上運動中心設計「以山為形，以水為韻，以富春山脈的起伏為造型」，藉以體現黃公望畫卷中的「山」元素；景觀則「以水為韻」，同時通過流線條外型，體現「水」文化。場館將山脈起伏、流水蜿蜒融入周邊山水，目標是將《富春山居圖》立體呈現出來。

《富春山居圖》被譽為「中國十大名畫」之一。（維基百科）

黃龍體育中心與西湖隔山相望

西湖是杭州另一主要景點，今屆亞運足球、體操及水球項目分別在黃龍體育中心的3個場館上演，黃龍體育中心正是位於西湖區，與西湖隔山相望。

黃龍體育中心在2000年建成，包括可容納51971人的體育場、8000座位的體育館及2938座位的游跳館。體育場是2007年女子足球世界盃場館之一，也是中超足球隊浙江職業（前稱：浙江綠城）及CBA籃球隊浙江廣廈的主場，今屆杭州亞運足球項目悉數在此場館上演。體操賽事會在體育館舉行，規模較小的游跳館則負責水球項目。

黃龍體育中心建成於2000年，是杭州地標建築之一，與西湖只有一山之隔。（網上圖片）

黃龍體育中心不止與西湖只有一山之隔，與西湖畔另一著名景點岳王廟也僅相距2公里左右，有意到現場觀看比賽的旅客亦可順帶一遊。

黃龍體育中心與著名古蹟岳王廟距離頗近。（網上圖片）

今次杭州亞運場館眾多，當地亦是旅遊名城，若各位已有計劃到現場觀看，不妨從更多角度欣賞及了解這些場館，或是順便到附近的名勝古蹟遊玩，讓參與這趟體育盛事的體驗更多元化。