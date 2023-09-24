英超｜曼城少打一人保勝果　科頓夏蘭特各建一功輕取諾定咸森林

英超周六（23日）晚上有3場賽事上演，其中衛冕曼城早段控制大局下連入兩球，下半場雖有洛迪卡斯簡迪領紅牌離場，最終仍然保住勝果，主場擊敗諾定咸森林。



主場出擊的曼城以強陣應戰，前線幾名取分之匙包括艾寧夏蘭特、菲爾科頓及祖利安艾華利斯均悉數上陣。甫開賽「藍月亮」即全面進攻，戰至7分鐘主隊已憑基爾獲加門前橫傳，菲爾科頓後上第一時間彈射入網取得領先。

球證出示紅牌將洛迪卡斯簡迪趕出場。(路透社)

7分鐘後，艾寧夏蘭特門前接應馬菲奧斯紐尼斯傳中，以泰山壓頂之勢頂成2：0，雙方其後未有紀錄，以同樣比數返回更衣室。

換邊後曼城本來仍然控制大局，但1分鐘後曼城洛迪卡斯簡迪與森林傑斯韋治發生衝突，二人口角後頭碰頭，洛迪其後更出雙手向叉向傑斯韋治頸部，球證直接出示紅牌驅逐洛迪離場。曼城少打一人後，森林搶回不少攻勢，唯破關乏術，最終曼城主場以2：0小勝森林，暫時以18分高踞榜首。由於直接領紅牌極有可以要停賽3場，洛迪卡斯簡迪有機會在下月初對阿仙奴一役缺陣，或算是曼城隱憂。

盧頓主場逼和狼隊 取球會史上英超第1分

同一時間，盧頓主場出擊，雖然客軍狼隊先有貝爾加迪領紅，惟下半場甫開場被柏度尼圖攻入一球，其後主隊由卡爾頓摩利斯追平，取得球會英超史上首分。另一場倫敦打吡水晶宮對富咸，雙方互交白卷。