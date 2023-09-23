英超｜傳迪基亞考慮退役　拒多間球會邀請　不為錢只為一個目標

最近曼聯在歐聯不敵拜仁一役，門將奧拿拿（Andre Onana）犯下低級失誤惹球迷熱議，迪基亞（David de Gea）的名字亦隨之被紅魔球迷再次提起，不少人認為在夏季不與他續約是一個錯誤決定。

這名32歲的西班牙門將自夏天結束12年曼聯生涯後，至今仍為自由身。有英國媒體指他已拒絕多間球會邀請，除了「大球會一號門將」這個目標之外，之外不考慮任何選擇，若無合意邀約，他可能會就此退役。



迪基亞上季是英超金手套獎得主，不過被指不擅長腳下功夫，無法滿足領隊坦赫格（Erik ten Hag）從後場開始的傳控戰術要求。夏天續約時他曾同意減薪續約，但之後紅魔鬼又再「反口」，最終談判破裂，這名為曼聯效力了12季的門將就此黯然離開球會。

迪基亞上季也曾犯下數次低級錯誤，包括在足總盃決賽時「撻Q」送禮。（Getty Images）

目前迪基亞仍然「無班落」，英國《衛報》報道指他其實已拒絕多間球會邀請，當中包括來自沙特的報價，因為金錢並非其主要考慮因素，並指迪基亞只希望留在歐洲，在一支能夠爭奪主要錦標的強隊（major club）中擔任一號門將。

《曼徹斯特晚報》指迪基亞在今年較早前受訪時曾表示已毋須再證明自己，「在這麼多年間我已經展示過實力。我知道外界喜歡談論，我已經習慣了。」該報亦引述現任球評的李斯特城名宿沙維治（Robbie Savage）為迪基亞抱不平。

「曼聯希望從後場開始組織，不過迪基亞做的是出色地守護大門，他上季還在曼聯贏下金手套獎。奧拿拿在歐聯決賽後加盟，被寄予厚望，但紅魔鬼今季已失了14球，近3場合計失了9球，當然包括對拜仁那次大失誤。」沙維治表示。「我認為現在的球迷沒有對迪基亞在曼聯所做的一切給予足夠讚賞。他拿過很多次球季最佳球員，也贏過金手套獎。」

迪基亞在曼聯贏過兩次金手套獎，沙維治認為他沒有得到足夠讚賞。（Getty Images）

沙維治又稱讚迪基亞作為曼聯一號門將，會在賽後勇於面對責備及傳媒壓力，但他認為失波不光是門將的問題，而是關乎整支球隊，「曼聯可以因為中鋒連番錯失良機，然後最終以0：0完場，但他們受到的責備不像門將般多，因為後者的失誤往往會被放大。」

迪基亞在曼聯效力12季期間，曾助紅魔鬼贏下1次英超、1次歐霸、1次足總盃及2次聯賽盃，他個人也5次入選PFA英超年度最佳陣容。值得一提的是，由於他在休季期間與曼聯分手，因此沒能在奧脫福球場獲得一次體面的告別儀式。