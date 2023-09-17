英超｜熱刺「90+10」絕地反勝破紀錄　李察利臣靈光一閃成奇兵

周六英超熱刺在主場迎戰升班馬錫菲聯，幾乎迎來今季第一場、也是新帥普斯迪高古任內首場敗仗，未料近日情緒陷入低谷的李察利臣（Richarlison）成為反勝關鍵。



李察利臣在剛過去的國際賽期代表巴西，出戰主場對玻利維亞的世界盃外圍賽，雖然巴西大勝5：1，但他未能取得入球，被換出時失望地掩面哭泣，他其後接受巴西《環球報》受訪時透露，自己落淚並非因為表現不好，而是在過去5個月間受盡場外事困擾。

「現在家中情況已較穩定，只想要我的錢的人不再在我身邊了，事情會變得順利的，而且我肯定我會在熱刺交出好的表現。」有傳他與合作多年的經理人Renato Velasco分道揚鑣。

李察利臣早前在代表巴西對玻利維亞時被換出，傷心地掩面落淚。（Getty Images）

這位熱刺前鋒也表明會求助：「回到英格蘭後，我會尋求心理上的協助的，去會見心理學家，去幫助我變得更堅強，然後交出更好的表現。」

他立刻說到做到——周六晚，熱刺在主場迎戰今季升班的錫菲聯，未料卻陷入苦戰，一直未能打開紀錄之餘，更在73分鐘遭對手由咸馬（Gustavo Hamer）先入一球，且無法追平。80分鐘，熱刺主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）終一口氣換入三人，除了新援比蘭莊臣和比列錫，亦調入李察利臣。

錫菲聯作客熱刺卻是先入球的一方。（Getty Images）

而這調動最後成就了驚人結局——在補時第8分鐘，李察利臣便接應比列錫傳送，頭槌頂入追平；兩分鐘後——即「90+10」之際，李察利臣再助攻予古路錫斯基，這位烏克蘭翼鋒在禁區內一推、大腳一射入網，熱刺完成2：1反勝。

這個「90+10」的反勝，刷新了英超的「最遲反勝」紀錄——熱刺直至補時8分鐘為止都落後，之後才反勝；而舊紀錄也是由熱刺保持，為2022年1月對李斯特城，在補時5分鐘時熱刺仍落後，但在補時5分鐘和7分鐘連入兩球，以3：2反勝李城。

普斯迪高古賽後直言，今仗李察利臣的表現相信能助他紓緩場外的煩惱：「生活總要取得平衡，他也需要明白，他踢球還是很出色、是個很好的足球員，他能貢獻（給球隊）的東西很多，這能幫助他紓緩他在生活其他方面所受的壓力，我很為他高興。」