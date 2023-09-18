英超｜車路士悶和般尼茅夫　錄隊史第二差開局　普捷天奴提一原因

車路士凌晨與般尼茅夫互交白卷，目前5戰僅得5分排在積分榜第14位，賽後領隊普捷天奴（ Mauricio Pochettino）坦承有所不滿，但認為球隊今場值得全取3分。

他將藍軍今季戰績問題歸咎於傷兵太多，認為只要球隊陣容完整，即使對手是曼城、阿仙奴或其他任何球隊亦沒有問題。



英超2023/24「開咧」至今踢了46場比賽，終於出現首場0：0賽事，與2020/21球季並列為史上最長時間未有「交白卷」一次。車路士近兩場比賽都未能攻破對手大門，開季5輪只勝1場——對手還是排在榜尾的升班馬盧頓。

尼高拉斯積遜幾乎為車路士先開紀錄，惟射門中柱彈出。（路透社）

車路士今場對手般尼茅夫「開咧」亦至今未嘗一勝，但他們未能把握機會全取3分。上半場第13分鐘尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）與梅迪歷（Mykhailo Mudryk）連續撞牆後，禁區外起腳惟中柱彈出。般尼茅夫更幾乎先開紀錄，不過奧亞達拿（Dango Ouattara）在遠柱接應傳中的近距離射門，被門將羅拔山齊士（Robert Sanchez）及時封位「神救」撲出。

下半場史達寧（Raheem Sterling）禁區頂主射罰球但命中死角楣底，皮球有一半過白界，隨後利維高維（Levi Colwill）補中但越位在先。最後雙方以悶和結束這場比賽。

史達寧主射罰球命中死角楣底，皮球有一半過白界。（Youtube截圖）

與同樣季前換帥的熱刺相比，車路士今季戰績仍未見有起色，目前僅排在聯賽第14位，5輪過去更只入5球。完場哨聲響起後，一眾隨藍軍作客而來的球迷為球隊送上噓聲，芝維爾（Ben Chilwell）向球迷鼓掌感謝同時，亦伸出雙手表示歉意。

芝維爾賽後向車路士球迷表示歉意。（Getty Images）

普捷天奴賽後接受英國《天空體育》訪問時，坦言對閘位球員感到不滿，認為他們過度壓上令對手有機可乘，亦對球迷的憤怒及回應表示理解。不過他認為球隊今場的表現值得一場勝利，「這是一場非常激烈的比賽。我認為我們值得更多，我們應能贏下這場比賽，球隊創造出不錯的機會。」

夏天轉會窗「標王」摩西斯卡些度（Moises Caicedo）今場因傷缺陣，普捷天奴將球隊目前困境歸咎於傷兵滿營，「我們陣中有12名球員受傷，過去兩周的正選球員中，只有3人出戰今場比賽，後備席上還有三四名小將及兩名門將。我們有太多球員（缺陣），若我們陣容完整的話，便會是一支實力強勁的隊伍。即使（對手）是曼城、阿仙奴或其他所有球隊，若我們球隊狀況正常的話，便能競爭一切。」

普捷天奴表示球隊傷兵太多導致今季戰績不佳。（路透社）

這名阿根廷教頭認為車路士與上述球隊的不同之處，在於藍軍一直受傷患困擾，「我們自開季至今，便未曾試過『夫添』出戰。」

據《天空體育》數據表示，車路士今季首5輪英超僅得5分，戰績與1993/94球季由荷杜（Glenn Hoddle）領軍的一隊，並列為車路士史上第2差，僅次於2015/16球季的摩連奴（Jose Mourinho，4分）。