體育熱話｜戴偉浚落機後瞓街等陰性結果 深圳隊記者為球員訴苦
撰文：普利森
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深圳隊昨晚（6日）抵達海南海口機場，由於當地防疫政策，球員在機場滯留4個小時以上。中國國腳戴偉浚在微博上載自己躺在地上的照片，引起網民熱烈迴響。
效力深圳隊的中國國腳戴偉浚昨日在微博，上載兩張自己躺在街上的照片，並附上「主場……今晚真係瞓街」。
國腳出聲，網民回應「啥情况？」、「天啊辛苦了」、「露宿街頭了這是」。
深圳隊隨隊記者「茉莉」在微博上發文解釋，球隊凌晨抵達海口巿，因應當地防疫要求，要在海口美蘭國際機場取得陰性核酸檢測結果，才可離開。球隊因此滯留至凌晨4點半，戴偉浚的行為「不是擺拍，更不是行為藝術，而是人間真實」。
「因為球隊無處休息，小戴只能躺在布墊上，頭枕著雙肩背包，臨時打地舖休息，等待核酸檢測結果。球員不休息不行，因為後天深足將在海口『主場』迎戰上海申花。」她表示，當球隊到達酒店安頓好時，已經天亮。
她慨歎球隊在登機前已出示核酸檢測證明，亦每天接受核酸檢測，「沒辦法，到了外地，就得遵守當地的防疫規定。還是期待深圳隊早日回到自己真正的主場吧，期待有一天可以開放球迷入場，這個要求很過份？看看每一周的深圳樂隊演出，看看地鐵商場的人來人往，這個要求過份麼？」
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