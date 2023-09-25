杭州亞運｜日本乒乓男團8強爆冷出局　主將：觀眾都為伊朗打氣

杭州亞運乒乓球男團爆出冷門，日本在8強以直落3場不敵伊朗，連續兩屆亞運無緣獎牌。在第一場，世界排名第4的日本代表張本智和以2：3不敵排208位的伊朗選手利馬艾拉米安（Nima Alamian）。

有日本傳媒以「恥辱」去形容這次敗仗，張本智和賽後承擔責任，並講到杭州的現場觀眾都在為伊朗打氣。



世界排名第4的張本智和爆大冷不敵排名208位的伊朗球手。（杭州亞運共享圖片）

在昨（24日）晚的亞運男子乒乓球團體8強，日本與伊朗爭奪準決賽席位。日本首戰派出張本智和，面對世界排名208位的利馬艾拉米安。張本智和先贏11：8，雖然接着被追回一局，但他贏17：15再度領先，不過他之後連負兩局以2：3落敗，令日本在場數落後0：1。

在第二場，日本派世界排名41位的戶上隼輔出戰，而伊朗就由他們世界排名最高的選手洛舒艾拉米安（Noshad Alamian）。洛舒艾拉米安是利馬艾拉米安的哥哥，排53位。戶上隼輔及洛舒艾拉米安也是打足5局，洛舒艾拉米安贏3：2，為伊朗再下一城。

戶上隼輔出戰第二場敗陣，日本落後到0：2。（杭州亞運共享圖片）

在第三場，日本背水一戰，輪到79位的吉村真晴上陣，他的對手是排130位的賀戴爾（Hodaei Seyedamirhossein）。吉村真晴亦以局數2：3落敗，令日本直落3場負於伊朗，無緣4強，失落男團獎牌。日本在上屆亞運同樣8強止步，當年以場數1：3不敵印度。

日媒《東京電視台》以恥辱形容今仗對伊朗的直落3場慘敗，標題為「世界排名第3的日本男子隊意外地負於伊朗隊，恥辱性連敗，連續兩屆無緣獎牌」。另一日媒《讀賣新聞》的標題則為「張本智和與他的乒乓隊慘敗給弱旅伊朗」。