杭州亞運9月24日總結｜港隊首天2金5銅　賽艇雙子、張家朗齊登頂

杭州亞運2023開幕後首個比賽日（9月24日），香港隊捷報頻傳，上午先憑林新棟/王瑋駿於男子雙人單槳無舵艇奪得港隊今屆第一面金牌。其後武術、游泳、及劍擊等項目都傳來好消息，張家朗更有男子花劍個人決賽輕取中國劍手，奪得劍擊隊史上首面亞運個人金牌。

總結全日，港隊共取得2金5銅共7面獎牌，於獎牌榜排在中國、韓國及日本之後，暫列第4位。



林新棟/王瑋駿奪港隊今屆第一金。（林靄怡攝）

林新棟/王瑋駿的男子雙人單槳艇被視為獎牌希望，他們排第4線出戰，完成頭500米後排名第2，落後烏茲別克選手。港烏兩對選手的槳頻非常貼近，半程過後，港隊只落後0.57秒，緊守次席；進入臨尾500米，林新棟/王瑋駿升上第一，終於首名衝過終點，奪得港隊今屆第一金。這也賽艇隊繼2014仁川亞運後的首面金牌，亦是賽艇隊歷來亞運第二金。（了解更多：林新棟王瑋駿奪香港今屆第一金 雙人單槳艇封王）

2017太極劍世界冠軍陳穗津，首次參加亞運，卻視為最後一屆。（葉詩敏攝）

莫宛螢及陳穗津今早出戰女子太極拳太極劍全能的太極拳項目，後者以9.746分暫列第2，莫宛螢則以9.633分排名第9。下午的太極劍環節，陳穗津及莫宛螢均已完成，兩人同得9.73分，最終陳穗津以19.476分奪得一面銅牌，莫宛螢則以19.363分排名第7，未能連續兩屆奪得獎牌。（了解更多：32歲陳穗津首戰亞運摘銅 由陪練開始的世界冠軍）

張家朗（左）首次晉身亞運金牌戰即奪金而回。（楊宇翹攝）

劍擊項目方面，首日已有香港兩大重點爭牌項目——男子花劍及女子重劍個人賽，港隊分別派出張家朗、蔡俊彥，和江旻憓、佘繕妡出賽。最終4位劍手中有3人都贏得獎牌，當中張家朗再一次創下歷史，奪得香港劍擊史上首面亞運個人賽金牌。（了解更多：張家朗連取12分挫中國劍手 奪金牌創歷史）

江旻憓（左）不敵宋世羅，連續三屆亞運獲銅牌。（楊宇翹攝）

至於香港劍擊女將江旻憓，在女子重劍準決賽遇上老對手、韓國的宋世羅，終以11：15敗陣，連續三屆亞運女子重劍個人賽摘下銅牌。

賽後她直言失望，並高呼：「哎吔，可以再打好啲㗎！」自言今天狀態並非最好，同時大讚對手步法很好，「我要返去再練，再跟得上，快過對手一步，（做得）再細緻些。」（了解更多：江旻憓連續3屆摘銅直言失望 「我要返去再練」）

何詩蓓單日三度打破香港紀錄。（楊宇翹攝）

香港代表何詩蓓在女子蛙泳50米初賽游出30.46秒的破香港紀錄成績，以總成績第2進入決賽，主要對手是中國泳手、亞洲紀錄（29.29秒）保持者唐錢婷。最終何詩蓓游出30.36秒，將自己保持的港績再推前0.1秒，並奪得銅牌，除了是她個人首面亞運獎牌，這亦是相隔25年，香港再一次奪得亞運游泳個人獎牌，上一面是1998年曼谷亞運，郭健明奪得的男子400米自由泳銅牌。（了解更多：何詩蓓50蛙奪銅 領獎後即領接力港隊奪獎牌）何詩蓓明天（25日）便會出戰強項200米自由泳，爭奪金牌。

香港隊奪得亞運女子4X100米接力銅牌。（葉詩敏攝）

何詩蓓領獎後，隨即出戰女子4X100米自由泳接力決賽，她今朝並無參賽，到決賽，港隊派出四棒順序鄭莉梅、何詩蓓、譚凱琳及歐鎧淳出戰，決賽對手包括兩大勁旅中國和日本，另外便是爭牌主要對手新加坡。港隊由第一棒鄭莉梅時排第5、到何詩蓓完成自己一棒時升上第2位，第3棒的譚凱琳亦守得住第2位，歐鎧淳最後一棒遭日本隊狂追，最終港隊游出3分39.1秒刷新香港紀錄，以0.62秒不敵日本，奪得銅牌，中國隊奪金、日本獲銀牌；這也意味何詩蓓一日三度刷新香港紀錄，個人奪得兩面銅牌。（了解更多：何詩蓓締最快分段助港隊接力奪銅 一日三破港績）

朱成竹。（袁志浩攝）

香港乒乓球團體賽事，男女隊均在8強止步，其中女隊不敵韓國，男團則未能戰勝中華台北。其中女團代表，首踏亞運舞台並出身於浙江的朱成竹無預警下淚腺爆發，隊友紛紛遞上紙巾。她一時抽泣、一時強忍淚水、眼紅紅地說，「全場都幫我們加油，覺得很多人支持，輸球真的很自責。第一次站在這舞台上，杭州也算是我半個家鄉，所以挺不開心。」（了解更多：港乒男女團與獎牌只差一步 朱成竹自責灑淚）

獎牌榜形勢方面，中國首日豪取20金7銀3銅，總數共30面獎牌在榜首領放。其中今屆亞運第一面金牌在今日9時許在賽艇項目中誕生，中國隊的鄒佳琪/邱秀萍在女子羽量級雙人雙槳A組決賽首先衝線，贏得今屆亞運首面金牌。這個也今屆第一個決出獎牌的項目。（了解更多：杭州亞運第一金誕生！中國鄒佳琪/邱秀萍賽艇雙人雙槳封后）韓國以5金4銀5銅，以較多金牌力壓日本列第二位，日本則以2金7銀5銅排第三。