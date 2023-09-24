杭州亞運直擊︱江旻憓連續3屆摘銅直言失望　「我要返去再練」

香港劍擊女將江旻憓再次是港隊獎牌希望之一，她在準決賽再次遇上老對手、韓國的宋世羅，終以11：15敗陣，連續三屆亞運女子重劍個人賽摘下銅牌。

賽後她直言失望，並高呼：「哎吔，可以再打好啲㗎！」自言今天狀態並非最好，同時大讚對手步法很好，「我要返去再練，再跟得上，快過對手一步，（做得）再細緻些。」



江旻憓（左）四強再遇老對手宋世羅，再惜落敗無緣晉級，連續三屆獲得銅牌。（楊宇翹攝）

世界排名第二的江旻憓（Vivian）三戰亞運，過去兩屆均奪得個人和團體銅牌，成為外界眼中的獎牌甚至奪金希望，她在出發往杭州前坦言，近年學習與自我要求和壓力共存。「對自己期望愈來愈高，打出好表現令我好滿足、好滿意的感覺，愈來愈難，與小時候贏比賽的開心不一樣。但好享受這種壓力，因為會更努力想打好劍。」

準決賽對手宋世羅，正是她今年6月亞洲錦標賽決賽的對手，當時Vivian以15：4大勝，成功衛冕亞錦賽。今次兩人重遇，結局卻不一樣，她表示，「亞錦賽她的狀態不好，我狀態好好；今次她的狀態好好，我就不夠好。」她跟宋世羅惺惺相惜，「每一次我都好鍾意同佢打，佢係一個好好的運動員」，並再次稱讚對方步法。

江旻憓（左）不敵宋世羅（右），兩人已交手多次，相當熟悉。（楊宇翹攝）

連續3屆個人賽銅牌，已是十分難得的佳績，Vivian卻難掩失望：「對自己期望更高」，認為今屆賽事是她在3屆以來，無論心態、身體狀態和經驗等一切條件均較前兩屆更好，「平時練習所得的最後發揮不到出來，好失望」。

就算實際表現一屆比一屆進步，她仍未感滿意，「成績上……要再進步多些先得」。對於壓力問題，Vivian稱：「所有嘢都係我應該承受得到」，「自己仲未夠成熟，可以再處理得更好。」令她失望的是平時練習到的東西未發揮出來，很快已振作起來稱：「下次啦，希望大家繼續支持。」

未能在個人賽更上層樓，她寄望在團體賽身上創佳績，「團體愈來愈強， 一路進步中，希望再拚過。」

裁判一度誤判江旻憓出局，令她一臉驚愕。（趙子晉攝）

Vivian在16強時出現罕見一幕：她與哈薩克劍手Sofiya Nikolaichuk在第一節已因兩度消極作賽（雙方1分鐘沒有得分）而遭罰紅牌，各罰一分；到第二節，雙方再一次被判消極作賽，由於是第三次消極作賽，需取消出戰今場比賽的資格，結束比賽。

由於當時兩人同分（2：2），按例由世界排名較高一方獲勝，即應由世界排名第2的江旻憓勝出，世界排名94的Sofiya Nikolaichuk出局。

惟裁判一開始倒轉雙方排名，本來向江旻憓出示黑牌判輸，擾釀一輪後，才改向Sofiya Nikolaichuk出示黑牌，判由江旻憓晉級至8強。

說起這驚險一幕，Vivian說：「想打得精彩些，無想過被罰牌」，直言當時感到有點害怕出局，「如果輸就對唔住大家」，又指「打咁多年未試過攞牌」，想不到3戰亞運仍遇上「學習機會」。

曾登上世界排名第一的江旻憓，將第三度出戰亞運會。（梁鵬威攝）

江旻憓將與朱嘉望（左一起）、佘繕和妡陳渭泠出戰杭州亞運團體賽，力爭獎牌。（梁鵬威攝）

杭州亞運2023｜香港劍擊隊名單 張家朗領軍力爭劍擊歷來亞運首金

重劍

男子個人：何瑋桁、吳浩天

男子團體：何瑋桁、吳浩天、周澤軒、方凱申

女子個人：江旻憓、佘繕妡

女子團體：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望



佩劍

男子個人：何思朗、羅浩天

男子團體：何思朗、羅浩天、陳樂熹、周頌羲

女子個人：歐倩瑩、梁洛文

女子團體：歐倩瑩、梁洛文、朱詠翹、薛雅齊



花劍

男子個人：張家朗、蔡俊彥

男子團體：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子個人：陳諾思、鄭曉為

女子團體：陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄



比賽賽程：



9月24日：男子花劍﹑女子重劍個人賽

9月25日：男子佩劍﹑女子花劍個人賽

9月26日：男子重劍﹑女子佩劍個人賽

9月27日：男子花劍﹑女子重劍團體賽

9月28日：男子佩劍﹑女子花劍團體賽

9月29日：男子重劍﹑女子佩劍團體賽

