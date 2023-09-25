杭州亞運．直擊｜港隊女子4X100自摘銅　歐鎧淳享受團隊接力過程

撰文：葉詩敏
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在50米蛙泳決賽破港績摘銅的何詩蓓（Siobhan），相隔不足45分鐘即夥拍鄭莉梅、何詩蓓、譚凱琳及歐鎧淳，代表香港出戰女子4X100米自由泳接力決賽，最終以3分39.10秒為香港添銅，並把香港紀錄推前0.83秒。
第四棒的歐鎧淳被日本隊狂追，她坦言今屆以不一樣心態游接力賽，「享受過程就會清空自己」，發揮出水準。
01體育記者葉詩敏　杭州直擊

由鄭莉梅、譚凱琳、歐鎧淳及簡綽彤組成的4x100自接力隊，周一（24日）於初賽登場，游出3分47.99秒排小組第2名，總成績第4位進入同晚決賽。其後港隊轉派出沒參與初賽的何詩蓓上陣，她在50米蛙泳游出新香港紀錄後，不足45分鐘即夥拍鄭莉梅、譚凱琳和歐鎧淳競逐獎牌。

何詩蓓在50米蛙泳決賽後，轉戰接力游出全場最快分段。（林藹怡攝）

4人在港隊隊友與親屬打氣聲下登場，賽場氣氛熾熱，第一棒的鄭莉梅先第5名觸池，到何詩蓓完成自己一棒時升上第2位，第3棒的譚凱琳亦守得住第2位，歐鎧淳最後一棒遭日本隊狂追，最終港隊游出3分39.1秒刷新香港紀錄，以0.62秒不敵日本，奪得銅牌，中國隊與日本隊分奪金、銀牌。

四人在7月福岡世錦賽後，再合力刷新4x100自香港紀錄。（林藹怡攝）

歐鎧淳笑言：「這就是接力得意之處，一隊人落去，死都死返嚟。」她直言被日本隊力追頗辛苦，惟享受與隊友並肩作戰的每一刻。「辛苦，但由頭到尾都好享受這個過程，以前好緊張，只想着自己時間，但當享受過程，就會清空自己，游到準備好的東西。」

歐鎧淳在最後一棒力衝，「由頭到尾都享受過程」。（林藹怡攝）

四人在三個月前才合力刷新4x100自接力香港紀錄，今晚以同一陣容再把時間推前0.83秒之多，歐鎧淳笑言感到鼓舞，「如果一直是這4個人游4x100自接力，都幾開心的，因為之後都要衝奧運標，在奧運前都需要這種團隊的感覺。」

四人不足三個月內一起兩破香港紀錄。（林藹怡攝）

歐鎧淳將在明日出戰50米背泳初賽，期望在已做足準備下好好享受賽事，發揮訓練成果。

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