杭州亞運9月26日總結｜港隊添2金1銀4銅　男子七欖封王何詩蓓再贏

杭州亞運2023第3天（9月26日），香港隊捷報頻傳。男子七人欖球隊在早上4強戰最後關頭反勝宿敵日本闖決賽；傍晚決賽面對韓國未受考驗，終以14：7取勝，除為香港再添一金，球隊亦順利衛冕，連續兩屆封王。

晚上有何詩蓓出戰女子100米自由泳，她游出52.17秒，打破自己保持的亞洲紀錄，並奪得港隊第五金。

總結全日，港隊增添2金1銀4銅共7面獎牌，總成績達5金5銀11銅共21面獎牌，於獎牌榜與烏茲別克同得5面金牌，僅以銀牌數目較少，暫列第5位。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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何詩蓓今屆亞運連奪200米和100米自由泳金牌。（林靄怡攝）

何詩蓓出戰女子100米自由泳，她游出52.17秒，打破自己保持的亞洲紀錄，並奪得港隊第五金。（了解更多：何詩蓓等待兩年的PB 100自亞洲紀錄奪金終笑得開懷）

香港男、女子七人欖球隊先後穿金摘銅。（袁志浩攝）

女子隊鬥泰國的銅牌戰，港隊憑莊嘉欣率先達陣領先7：0。泰國之後差點追平，幸港隊防守成功。下半場港隊繼續與泰國以快打快，莊嘉欣一次防守上的猶豫，泰國就達陣追至5：7，幸港隊最終守住優勢完場，增添一面銅牌。（了解更多：香港女欖破宿命 摘首面亞運獎牌：原來我們做得到）

男隊方面，決賽面對韓國未受考驗，終以14：7取勝，奪得香港今屆第四金，他們亦順利衛冕，連續兩屆封王。（了解更多：香港七欖連續兩屆封王 姚錦成：證明華人也可以）

杭州亞運：何瑋桁奪男子重劍個人銅牌。（趙子晉攝）

杭州亞運劍擊，港隊首兩日已獲得1金3銅共4面獎牌，來到第三日（26日）有女子佩劍及男子重劍個人賽，梁洛文、歐倩瑩、何瑋桁及吳浩天出戰，當中何瑋桁為香港劍擊隊延續獎牌走勢，更創下香港男子重劍歷史。（了解更多：何瑋桁4強落敗 仍奪銅牌成港男重隊首人）

去屆亞運為港隊奪得第一金的蕭頴瑩，今日與陳萃彥、何苑欣出戰盛裝舞步團體賽及個人賽資格賽，以204.852分奪得一面團體賽銅牌。

帆船代表Akira Sakai和Russell Aylsworth勇奪49人級帆船銅牌。兩人在第十三輪賽事以第4名完成，最後一場賽事更以第一名完成，淨得分跟韓國隊同分，因為較韓國隊有更多場數以第一名完成，最終獲得奪銅牌。

港將魏瑋恩在杭州亞運滑浪風帆RS:X組別女子組賽事為港隊取得一面銀牌。（相片由港協暨奧委會提供）

滑浪風帆女子RS:X組別剛完成最後兩場賽事，香港代表魏瑋恩於兩場賽事均取得第2名，不敵在最後兩仗也以首名衝線的泰國代表Siripon Kaewduang-Ngam，取得一面銀牌。（了解更多：魏瑋恩排除萬難RS:X摘銀 iQFOiL兩將明爭牌）

黃澤林在亞運男單第三圈絕地反勝。（杭州亞運官方）

網球方面，男單第三圈，黃澤林（Coleman）火併東道主球手吳易昺，爭奪8強席位。Coleman男單世界排名478，遠低於吳易昺的第98位，不過他未因實力差距而言棄，首盤爆冷先勝6：4。第二盤Coleman一度領先2：1，但吳易昺力追反先5：2。第二盤面臨落敗邊緣，黃澤林力保發球局，追至3：5，可惜之後未能打破吳易昺發球局，以3：6輸第二盤。

第三盤，黃澤林在保住發球局下領先3：2，但吳易昺之後又保住發球局。黃澤林今日一戰發球極佳，Ace球成為關鍵，他繼續保住發球局，領先6：5。不過吳易昺之後又保住發球局，雙方戰至6：6，以Tie Break決勝。然而黃澤林在Tie Break兩次打波落網，一度落後1：6，但黃澤林關鍵時刻發力連救5個Match Point，連取7分反勝吳易昺，躋身8強。（了解更多：黃澤林談絕地反勝吳易昺：不知道怎樣打的最後贏了）

獎牌榜中韓日穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊總數已增至53金29銀13銅共95面獎牌在榜首領放。韓國以14金16銀19銅總數共49面獎牌列第二位，日本則取得8金20銀19銅排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新）

5金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

5銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

11銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚海琳 女子4X100米自由泳接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

註：由於帆船尚未頒獎，故官方未計算這面銅牌

