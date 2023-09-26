杭州亞運．滑浪風帆︱魏瑋恩排除萬難RS:X摘銀　iQFOiL兩將明爭牌

杭州亞運滑浪風帆RS:X組別賽事周二（26日）煞科，港將魏瑋恩在女子組為港隊取得一面銀牌，年僅21歲的歐令揚則於男子組以第5名完成賽事。

由於明年巴黎奧運將採用iQFOiL水翼板，RS:X勢隨是次亞運成絕響，中國香港滑浪風帆隊總教練陳敬然（阿英）直言，兩位RS:X代表在備戰亞運過程面對不少考驗，讚揚二人表現「超過100分」。



港將魏瑋恩在杭州亞運滑浪風帆RS:X組別女子組賽事為港隊取得一面銀牌。（資料圖片）

28歲的魏瑋恩與泰國選手Siripon Kaewduang-Ngam今屆賽事鬥得難分難解，二人在周二賽前扣除最差一場成績後，12場賽事總績分均為16分，根據賽例魏瑋恩以最後一場較佳成績重返榜首。周二下午進行的第13場賽事，魏瑋恩在開賽初段一度領先，惟其後被Siripon Kaewduang-Ngam追上，結果以3秒之差次名衝線。

到了最後第14場煞科戰，Siripon Kaewduang-Ngam愈戰愈勇，魏瑋恩一度失誤在比賽中段跌落水，其後重整旗鼓急起直追，惜仍未能收復失地，終以第2名線線，總成績落後泰國選手2分，為港隊取得一面銀牌。男子RS:X 方面，首戰亞運的歐令揚以總成績第5名完成。

港將魏瑋恩在備戰亞運過程面對不少考驗。（資料圖片）

陳敬然稱：「由於現時國際賽已經不會採用RS:X器材，在欠缺實戰比賽下，兩位RS:X代表今年大部分時間留港訓練，並借助兩位前奧運代表鄭俊樑及陳晞文分享經驗備戰，最後克服各樣難關完成RS:X的歷史任務，已經相當叻仔叻女。」

魏瑋恩（Charlie）在2018雅加達亞運因賽會增設年齡限制，錯失參賽資格，「阿英」表示Charlie在港隊11年間經歷不少挑戰及競爭，但她一直非常勤力，保持正面態度訓練，拒絕放棄，認為這面亞運銀牌正是她堅持不懈的最佳回報。

年僅21歲的歐令揚在滑浪風帆RS:X組別男子組賽事以第5名完成。（杭州亞運官網）

杭州亞運4位滑浪風帆代表之中年紀最小的歐令揚雖錯失獎牌，但「阿英」深信對他成長有正面幫助：「歐令揚勝出亞運選拔賽後，隨即在短時間內減掉20公斤及重新適應RS:X器材，對年輕運動員來說絕對不容易，他勇於接受挑戰，即使在備戰及比賽過程一度遇到挫敗，他沒有洩氣，抱着學習心態完成這次亞運，對控制帆板技巧、臨場應變等經驗，會有相當大的幫助。」

他表示，兩位RS:X代表完成亞運後，將重投iQFOiL訓練，以應付巴黎奧運港隊選拔賽。

港將鄭清然（左）和馬君正（右）晉身今屆亞運滑浪風帆iQFOiL賽事獎牌戰。（資料圖片／盧翊銘攝）

滑浪風帆iQFOiL組別明日（27日）進行獎牌賽，兩港將鄭清然、馬君正分別在男子、女子組賽事晉身獎牌戰，「阿英」笑言「邊個表現好就有機會攞牌」。

賽事以淘汰賽形式進行，刺激之餘亦十分考驗運動員的臨場發揮，他寄語二人以平常心應戰：「兩位運動員的心理質素相當成熟，這方面我不太擔心，在沒有包袱輕裝上陣之下，反而會有驚喜。」