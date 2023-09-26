杭州亞運直擊︱何詩蓓等待兩年的PB 100自亞洲紀錄奪金終笑得開懷

杭州亞運游泳賽事，「香港飛魚」何詩蓓繼周一晚（25日）贏得200米自由泳金牌後，今晚（26日）在100米自由泳再下一城，個人連奪雙金，也是她今屆賽事第4面獎牌。今次100自決賽她更游出個人最佳時間52.17秒，再創亞洲新紀錄，令她喜上眉梢，「好開心， 因為兩年沒有游過100自best time（最佳時間）！」

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



杭州亞運．游泳︱何詩蓓觸池後看向電子板，刷新亞洲紀錄令她喜上眉梢。（林靄怡攝）

何詩蓓200自賽後她已說想刷新個人最佳時間（PB），今晚在100自終於做到了。兩年前東京奧運100自決賽，她游出52.27秒亞洲紀錄獲得銀牌，今場亞運100自決賽，她以52.17秒刷新PB和亞洲紀錄。

她一上水，尚未回氣便接受電視台訪問，之後走進混合採訪區，她仍難掩笑意：「「好開心， 因為兩年沒有游過100自best time（最佳時間）！代表我一直的努力沒有浪費到，過去幾年訓練得很辛苦，亦代表我有能力繼續游快啲，游到Best time證明我未到自己頂峰。」無論賽果如何，她慣常總是面帶微笑，100自賽後，她的笑意明顯較平日更濃、更開懷。

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何詩蓓在杭州亞運個人已奪得兩面金牌。（林靄怡攝）

爸爸媽媽一直在她背後大力支持，助她完成夢想，以往每逢比賽定必親身到場打氣，可是疫情期間這個慣例被迫打破，未能見證她在東京奧運揚威賽場。今次杭州亞運爸媽均在場，「好開心在那麼多人面前游到好時間，幫香港拎到另一面金牌，今屆港隊都游得好好，希望大家繼續支持。」

何詩蓓今屆報名參與8項賽事，首日賽事她先在非主項的50米蛙泳獲得銅牌，上水不久便在女子4X100米自由泳接力游出全場最快分段時間，領港隊再奪銅牌；周一次日賽事，她在200米自由泳以新亞運紀錄奪金，今晚賽事則在100米自由泳更以新亞洲紀錄再奪一金，暫時個人已累積2金2銅。

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她揚言：「我們還有3日比賽，希望更多人游到決賽同PB」，她特別提到跟她一起游入100自決賽的隊友譚凱琳，「譚凱琳第一次入決賽，可以同佢一齊游決賽好特別。我哋選手村是室友，大家互相講加油，我們都平常心準備，賽前講加油。」

譚凱琳在決賽游出55.74秒，排第8位。賽後這位港將稱，很開心可以在個人項目晉身決賽，「雖然最後時間未必好好，但好開心第一個個人項目可以入到決賽。」