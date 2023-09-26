杭州亞運直擊︱香港女欖破宿命　摘首面亞運獎牌：原來我們做得到

香港女子七人欖球隊終於打破宿命，經歷連續三屆與亞運獎牌擦身而過，今屆終在銅牌戰以7：5擊敗泰國，贏得隊史首面亞運獎牌。



港隊跟泰國今場打成均勢，險勝兩分除了要「多謝」對手射失附加踢，還不少得隊長高香慧上半場尾段一記防守。

她眼見泰國球員距離達陣只差一步，仍沒有放棄、在白界線前拚命攬實對方，把對手扯出得分區，最終在經裁判重溫比賽片段後，認為她防守成功，阻止泰國取分。

【杭州直擊】全靠高香慧的防守，讓泰國達陣無效。（袁志浩攝）

高香慧自2010年已加入港隊，一面銅牌是她期待已久的回報。「這些年來球隊跟我都轉變了，很多新人加入，她們學得很快、技術也更好，終於建立起一隊在高水平競爭的隊伍。」梳起辮子頭的她完場後忍不住落淚，跟硬朗的外表形成對比。「我們一直想打入亞洲頭三，夢想終於成真，我們做到了，原來我們是做得到的。」

此刻有什麼跟隊友們說？她毫不掩飾情緒，「Just keep fxxking going！」

【杭州直擊】女子隊摘銅。（袁志浩攝）

【杭州直擊】球隊勝在夠決心。（袁志浩攝）

至於今仗助港隊達陣的莊嘉欣，透露昨晚緊張得在睡夢中突然醒來，「個心跳得好快，很期特今天，贏了也像在發夢。」五年前目擊港隊失利，她今屆領球隊一吐烏氣，意義特別重大，「之前也試過贏波很興奮的感覺，但今次是背負失敗、傷患、辛苦、經歷去贏。」

她相信球隊勝在夠決心，才能成就銅牌，「拉鋸都死守條底線的精神，隊友攬住對手，是平時練習的苦功，這令全隊士氣增加，打得更順利。」港隊接下來會出戰亞洲賽，並於11月爭取奧運資格，她希望屆時都能打入頭三。

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【杭州直擊】香港女欖破宿命。（袁志浩攝）