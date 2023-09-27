杭州亞運．英雄聯盟｜LOL中韓巔峰對決明早上演　勝負關鍵在下路

今屆杭州亞運，電子競技首次成為正式項目而成為話題，其中《英雄聯盟》當然是焦點之一。

早前港隊抽中「死亡之組」無緣晉身淘汰賽，兩大奪冠熱門中國及韓國均在今天（27日）擊敗對手，如外界預料般在上半區四強狹路相逢，因此明天這場中韓大戰亦被稱為「決賽提前上演」。



《英雄聯盟》是目前世界上最受歡迎的電子遊戲之一，每年舉辦的世界賽擁有大量玩家及粉絲收看。至今舉辦12屆世界賽，近10年的冠軍戰隊均來自中國及韓國賽區（第2賽季為中華台北），因此即使「只是」亞運會，中韓之戰也可說是世界巔峰對決。

上屆亞運會《英雄聯盟》為表演項目，當時中國在決賽以3：1擊敗韓國奪冠。（微博圖片）

上屆雅加達亞運時，《英雄聯盟》為表演項目，當時決賽亦正是中韓大戰，最後中國以3：1獲勝奪冠，但外圍賽時韓國則「雙殺」對方。事隔4年，雙方的陣容變動不小，不過韓國陣中仍有「大魔王」李相赫（Faker）以及「尺帝」朴載赫（Ruler）；中國則只有田野（Meiko）為上屆亞運參賽成員。

韓國名單：

教練：金靖均（Kk0ma）

上路：崔祐齊（Zeus）

打野：徐進赫（Kanavi）

中路：李相赫（Faker）／鄭志勛（Chovy）

射手：朴載赫（Ruler）

輔助：柳岷析（Keria）



韓國隊今次征戰杭州亞運《英雄聯盟》項目的陣容。（韓國電子競技協會）

中國名單：

上路：陳澤彬（Bin）

打野：趙禮杰（Jiejie）／彭立勛（Xun）

中路：卓定（Knight）

射手：趙嘉豪（Elk）

輔助：田野（Meiko）



中國隊今次征戰杭州亞運《英雄聯盟》項目的陣容。（騰訊電競官網）

雙方下路實力有一定差距

從名單中不難看出，這場對決的中路將是對戰焦點之一。Faker和Chovy均是世界頂級中路選手，前者為《英雄聯盟》毫無爭議的歷史第一人，後者亦是極具天份的操作性選手。至於中國的Knight（又稱為左手），他在上季的MSI（英雄聯盟季中冠軍賽）擊敗T1（前稱SKT T1）奪冠並獲選MVP，為新生代最強的國產中路之一。

Faker是《英雄聯盟》毫無爭議的歷史第一人。（Faker Instagram）

上路方面，韓國的Zeus亦是頂級選手，與Faker、Keria同屬T1戰隊，在上屆世界賽殺入決賽。中國的Bin被稱為國內聯賽最強上路之一，以極其進取的打法聞名。至於打野，雙方選手目前均效力LPL（中國職業聯賽），彼此應熟悉對方打法。

值得一提的是，中國的Jiejie曾贏得2021世界賽冠軍，不過Kanavi以「野核」打法著稱的實力亦不容忽視。雙方的中上路如何與打野配合，將成為賽事的決勝關鍵。

趙禮杰（Jiejie）是世界冠軍打野。（微博圖片）

下路若從牌面上看，韓國算是較勝一籌，「尺帝」Ruler與Keria均是世界頂級選手，前者擁有一次世界賽及MSI冠軍，更是S7世界賽的MVP。當年他率隊在總決賽以3：0擊敗SKT在鳥巢封王時，Faker崩潰地趴在桌上痛哭的畫面成為經典一幕；Keria則是新生代的年輕輔助，以精彩的操作著稱，並在去年幫助T1殺入世界總決賽。

中國的輔助Meiko同樣拿過世界冠軍，也是上屆亞運冠軍成員；然而射手Elk與Ruler同樣效力於LPL，前者雖然為上季MSI亞軍，但他最近面對「尺帝」錄10連敗，劣勢之下，預計下路戰會以穩定發育為主，但亦可能成為韓方針對的地方。

Ruler曾獲世界冠軍及MVP，因其名字及強大實力被稱為「尺帝」。（微博圖片）

賽事重要之處不只在於「打機」

從上文可看出，雙方都派出世界頂級選手，其實牌面實力差距不大。對韓國來說，這一役除了是上屆的「復仇之戰」外，也是他們免除兵役的關鍵一戰。而且考慮到年齡，今屆也很大可能是27歲的Faker最後一次參加亞運。

今屆很大可能會是Faker最後一次參加亞運。（微博圖片）

中國選手當然不用通過爭取獎牌來免除兵役，不過「抗韓」從來是中國《英雄聯盟》選手及粉絲的夢魘。雖然中韓戰隊包攬了過去10屆世界賽冠軍，但其實中國戰隊只贏了其中3次，而且每一次奪冠隊內都有韓國外援，相信他們也希望通過今次衛冕亞運去證明自己。

此外，由於中華台北所在的下半區實力較弱，預料屆時會直入決賽，但按實力來說他們均不是中國及韓國的對手，因此很多人表示這場比賽為決定「冠軍」與「季軍」的比賽。有網民表示若在四強落敗，到時只得銅牌而中華台北得銀牌，在面子上會很「過不去」。亦有網民認為這場比賽會被討論很多年。

這場比賽被視為決賽提前上演，而且關係到韓國選手的兵役。（微博截圖）

這場焦點的巔峰對決將在明天早上9時開始，杭州亞運官方設有直播，不過香港觀眾若是想聽原汁原味的專業廣東話旁述，亦可透過HOY TV及CGA聯手的直播渠道收看賽事。