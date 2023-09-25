杭州亞運．英雄聯盟LOL｜香港下路潰敗　韓國24分鐘內輾壓式勝出

電子競技今屆亞運首次成為正式項目，香港一共參與七個項目，其中《王者榮耀》及兩名《FIFA Online 4》代表在昨日（24日）均被淘汰，《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LOL）》代表則在今天分組賽與韓國及哈薩克對戰。

港隊首戰大比數不敵奪冠熱門韓國，隨後雖大勝哈薩克，但在只有一隊出線的賽制下，最終仍遺憾出局。與此同時，內地網民對亞運會方為《英雄聯盟》的安排大感不滿，紛紛在網上留言批評。



早前抽籤之時，由於分組賽只有一支隊伍能晉身淘汰賽，港隊被分到與韓國同組時便已知出線機會微乎其微。香港今仗面對韓國為今屆亞運LOL揭幕戰，雖然韓國方面沒有派出著名選手李相赫（Faker），但上陣的鄭志勛（Chovy）同樣亦是明星級選手。

李相赫（Faker）沒有在面對港隊之戰上陣，不過另一中路鄭志勛（Chovy）同樣亦是明星級選手。（Youtube直播截圖）

香港開賽使出小戰術並奏效，三人反野讓韓國的打野徐進赫（Kanavi）被迫從石頭人起手，港隊在賽事初段亦獲得少量經濟優勢。然而戰至第3分半左右，香港下路一次「Gank（遊戲術語，意思類似為包抄、圍攻）」失誤，打野選手陳智勇（KennyChan）被韓國反殺送上「一血」。

第4分45秒，香港下路再次由打野發動越塔3打2，卻被打出1換1之餘，韓國上路崔祐齊（Zeus）傳送支援下，打野陳智勇再被擊殺，港隊下路兩次配合效果不如理想下，比賽形勢開始一面倒向韓國隊。

韓國隊在賽事6分半以一次0換3將優勢擴大，之後港隊已幾無還手之力。（Youtube直播截圖）

至6分鐘多，韓國在下路反過來將香港包圍，在4打3的情況下打出一波0換3，港隊在下路潰敗後已幾無還手之力，韓國隊第8分鐘已拿到第1條小龍，並在第22分鐘的巴龍會戰打出1換4。隨後韓國從上路及中路正面推進，港隊無力抵抗下，在不足24分鐘內以4：13戰績落敗，雙方經濟差距接近1.5萬。

韓國在24分鐘內擊敗香港，雙方經濟差距接近1.5萬。（Youtube直播截圖）

第二場面對分組賽另一對手哈薩克，港隊則表現出強大氣勢，僅用21分鐘27秒，便以23：6輕鬆取勝，內地有網民稱這場比賽對比起港韓之戰「更不在一個維度上」。

港隊面對實力較弱的哈薩克輕鬆獲勝，不過在只有一支隊伍能出線的賽制下仍遺憾出局。（Youtube直播截圖）

《英雄聯盟》最著名選手李相赫（Faker）在面對港隊時沒有出戰。（Youtube直播截圖）

作為奪冠熱門之一，韓國面對哈薩克更是打得對手毫無招架之力，此戰他們派出Faker，只用17分鐘便以28：7輕鬆取勝，並以A組第一身份出線，港隊雖然取得1場勝利但無緣晉級淘汰賽。

韓國僅用17分1秒便擊敗哈薩克。（Youtube直播截圖）

電競賽事安排遭批評

今屆杭州亞運首次將電競賽事納入正式項目，然而相關安排卻讓網民大感不滿。首先是開幕日眾人發現《王者榮耀》所有比賽均無法通過官方直播觀看，並傳出所有電競賽事只有進入四強才會被安排直播及旁述。

《英雄聯盟》雖為熱門項目亦同樣沒有官方直播，而且今次杭州亞運雖然設有被稱為「星際戰艦」的電競中心，但從直播鏡頭中可見，比賽場地在一個房間內，雙方選手及教練坐得很近，猶像在普通網吧內對戰一般。不少網友批評大會安排不妥，稱「在電競酒店辦也比這裏好」。

今次《英雄聯盟》比賽場地在一個房間內，雙方選手距離比較近。（Youtube直播截圖）

事實上，不少電競比賽需要討論戰術，各隊伍亦有專屬的教練，像是《英雄聯盟》這種團隊遊戲，隊員之間也需要通過溝通面對場上戰況。因此在大型比賽中，為免戰術及溝通內容洩漏等，雙方會被安排坐得較遠，彼此的教練團隊也會有專屬的房間。

加上國內網民無法在官方及國內其他網站觀看直播，只能通過Youtube、Twitch等在國內無法瀏覽的平台收看，無奈笑稱「在自家門口搞的比賽竟要翻牆才能看」。不少人今次安排大肆批評：「真的搞笑，這種比賽還是別辦了」、「網吧賽都比這豪華」、「​杭州那個電競中心還是全國最大的，專門為亞運會建的」、「建了那麼大一個電競場館，然後躲在一個小屋子裏比賽。信號也不給」、「家門口的比賽我得到非洲台看，他X笑死」。

今次《英雄聯盟》亞運會安排遭網民大肆批評。（微博截圖）

不過杭州電競中心其實內部設有面積寬廣的「競賽大廳」，昨天《王者榮耀》的比賽亦在該場地舉行，相信至淘汰賽或四強戰後，比賽場面便不會再如此「寒酸」。

韓國出線後，將與另一熱門中國同列上半區，雙方很大可能會在四強戰相遇，此戰亦被稱為決賽提前上演。