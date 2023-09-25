杭州亞運．LOL︱哈薩克落敗仍笑容可掬　排怪陣慘敗卻能單殺Faker

參加運動會，特別是像亞運這樣的大型運動盛事，相信有很多運動員都是抱着想要贏取獎牌、為國家爭光的心態。

不過今屆亞運，在電競項目《英雄聯盟（League of Legends，簡稱簡稱LOL）》賽事中，有一支彷彿只是來享受比賽的隊伍——他們是來自哈薩克的電競隊。



電子競技在今屆亞運首次被列入正式項目，哈薩克與韓國及香港同列入A組，根據賽事規則，每組只有一支隊伍能夠出線。在強大的韓國隊面前，哈薩克與香港實際上只是「陪跑份子。」

A組首戰，韓國不費吹灰之力擊敗香港，第二戰香港對戰哈薩克。哈薩克並非電競強國，陣中雖有職業選手但水平不高，香港只用上21分半鐘左右，便以23：6大比數贏得比賽。

不敵香港後，哈薩克選手仍面露笑容。（Youtube直播截圖）

分組賽最後一戰，韓國對哈薩克派出電競傳奇級選手李相赫（Faker），哈薩克似乎自知毫無勝算，在陣容選擇時便已經選上令人摸不着頭腦的英雄配搭：卡爾瑟斯打野、賽勒斯輔助，相信有玩過《英雄聯盟》的讀者都會知道這非常罕見。

若以足球來比喻，誇張一點說便大概等於「派哈利馬古尼打前鋒、派美斯打門將」，連「見慣世面」的Faker看到對面這個陣容也不禁面露微笑，網友也笑稱這場是「歡樂局」。

李相赫（Faker）在看到對面這個奇怪陣容時也臉帶笑意。（Youtube直播截圖）

哈薩克一眾選手在開賽前已露出開懷笑容，完全不像是來爭奪獎牌。（Youtube直播截圖）

雖然哈薩克「擺出奇陣」，但兩隊實力差距太大，哈薩克的上路選手Fakelover使用賽恩屢次被對方的「豬妹」史瓦妮單殺。毫無意外地韓國很快掌控戰局，僅5分鐘人頭數便為3：0，至9分鐘時韓國便已領先至10：1，雙方經濟差距多達7000。

面對弱隊，韓國也沒有手軟，雖然偶爾有選手打出一些略帶玩味的操作，例如「尺帝」朴載赫（Ruler）想要以一敵二但失敗，不過韓國隊整體仍是全面壓制着哈薩克，「大魔王」Faker的戰績更是一度達到9殺0死1助攻。

「尺帝」Ruler（右下角）想要以一敵二但遺憾失敗被殺，事後他亦露出笑容。（Youtube直播截圖）

打到第12分半鐘時，Faker想要越塔擊殺Fakelover時失手，最終被Fakelover單殺。要知道單殺Faker，曾是職業選手引以自豪的成就，如今竟被不見經傳的哈薩克選手達成，從直播鏡頭可見，Faker陣亡時其中一名哈薩克選手馬上露出笑容。

今仗雙方選手不時互相表露善意，完全抱着一種享受遊戲的心態來面對這場比賽。

Faker越塔被單殺後，左下角的其中一名哈薩克選手馬上露出笑容。（Youtube直播截圖）

最終韓國僅用17分1秒便將哈薩克擊敗，連常見的「20投」也做不到便被打破主堡，不過完場後哈薩克團隊內每一個選手仍有講有笑。

賽後收拾裝備時，哈薩克一眾選手仍有講有笑。（Youtube直播截圖）

有網民笑言哈薩克的選手遠赴中國，便是來完成單殺Faker的夢想。Faker作為《英雄聯盟》甚至是電子競技領域的傳奇選手，自到達亞運村後便不斷被各大媒體及運動員「集郵」。香港選手鄒樹德（遊戲名稱：YSKM）在賽後受訪時笑言自己沒有跟Faker合照，因為找他的人實在太多了，「他每天在飯堂裏面都是……基本上是要排隊跟他合照，就沒去排隊了。」

今屆哈薩克《英雄聯盟》電競隊的亞運征途到此為止，然而他們樂在其中的樣子，相信也會讓不少人回憶起當初接觸這隻遊戲時，那種只想單純享受它帶來快樂的感覺，更何況，他們當中還有一人完成「單殺Faker」這個很多職業選手夢寐以求的成就。