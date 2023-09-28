杭州亞運．直擊︱游泳男港隊與紀錄只差0.04秒　何甄陶：無可挑剔

0.04秒，港隊男子4x100自由泳接力隊今晚於亞運此項目決賽，僅僅與香港紀錄掠過。

擔任第二棒的何甄陶（Ian）賽後表示，大家「力已盡」且游出的3分21.26秒也比初賽更快，總括而言是滿意的一晚。說到滿意，完成所有項目的Ian以一銀告別首個亞運，他直言由備戰到成果，沒有一個部分能挑剔。

01體育記者楊宇翹 杭州直擊



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由何甄陶、卓銘浩、劉平治及伍卓然組成的男子4x100自由泳接力隊，在決賽僅以0.04秒無緣打破香港紀錄。（林藹怡攝）

由卓銘浩、何甄陶、劉平治及伍卓然組成的男子4x100自由泳接力隊，先在初賽以3分23.35秒、第8名的成績晉級。

其後在決賽，他們游出3分21.26秒，僅以0.04秒無緣打破香港紀錄。完賽後四子拿起教練提供的分段時間筆記不斷研究。

何甄陶以一銀告別首個亞運，他直言由備戰到成果，沒有一個部分能挑剔。（林藹怡攝）

擔任第二棒的Ian坦言，以為會游出更快的時間：「老實說，我們四個的時間也比初賽的好，感覺成績能再推前，但大家也盡力了，這也是一個滿意結果。」

完成今日賽事後，Ian也正式告別首個亞運。以一面50米自由泳銀牌，成為香港史上首個獲得亞運游泳獎牌的男泳手，Ian認為此經驗超出想像：「我非常欣喜自己的付出，由備戰到比賽嘅成績，我也十分滿意。沒有能挑剔的事，首個亞運的經驗，非常滿足。」