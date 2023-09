杭州亞運直擊︱女子4X200自接力破港績　鄭渝榮幸與3大師姐並肩

新香港紀錄、新血,兩者已能總結周四晚(28日)女子4X200米自由泳接力隊的表現。

由鄭渝、何詩蓓、鄭莉梅及歐鎧淳組成的女子4X200自接力隊,決賽游出8分02.42秒,終只得「梗頸四」,但仍打破9年前香港紀錄。

隊中18歲小將鄭渝直言,能與三位師姐作賽相當榮幸,特別今屆是歐鎧淳及鄭莉梅的最後亞運。聽到此處歐鎧淳不禁笑說:「她剛剛還說,細細個就看我們游了。」

就在9年前仁川亞運,當時何詩蓓、鄭莉梅、施幸余及歐鎧淳力拼,並打破香港女子4X200自接力港績。

9年後的今天,女子4X200自接力香港紀錄同樣在亞運被打破,當中不同的,是施幸余不再,變成18歲的鄭渝。

刷新塵封9年的成績,何詩蓓直言「梗頸四」亦無差,最重要是有突破,兼有新星出現。18歲的鄭渝首度參與此項賽事的決賽,隨即就有三名師姐相陪,她賽後亦有點感慨,「很開心,每一次都會反省自己,都覺得自己可以做得更好;但這個決賽對於我,是很大的榮幸,可以與這三位師姐一起在這舞台作賽,特別這是歐鎧淳及鄭莉梅的最後亞運,很開心與她們一起。」

鄭渝話之有道,今屆除了是歐鎧淳的最後亞運,亦是她4年來的首個200自。罕有地參與此項目,歐鎧淳表示縱使久未出戰200自,但只要團隊需要,她也會全力以赴:「對上一次游,應該已是世錦賽達東京奧運標,所以今日其實有點緊張,但教練說相信我所以放我第四棒;總之團隊需要我,我也會盡全力游,無想過去到這年紀可再游此項兼破香港紀錄,很開心。」

最後一屆亞運,歐鎧淳兩項個人項目亦以第四作結,主項100米背泳以「正秒」完成,時間1分00.78秒,與50米背泳同樣得第四名。說到這次不錯的表現,歐鎧淳最後也紅起眼框,感慨起來,「福岡世錦賽時看過很多泳手,游畢也能笑着離開,自己很想做到這事;put yourself out there and to be able to do that,我一直希望訓練好,然後有這樣的一個機會表現,今次為了亞運,我真的很專注地備戰,很想做到最好,然後我做到。」

由「淳淳」到成為名小將細細個開始的學習對象,歐鎧淳希望年輕一輩能明白一個既簡單亦難的道理:「好也要堅持,不如意也要堅持;要明白,永遠不知道自己的極限,只要不停低才會知道。」