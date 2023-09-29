杭州亞運直擊︱女子4X200自接力破港績　鄭渝榮幸與3大師姐並肩

新香港紀錄、新血，兩者已能總結周四晚（28日）女子4X200米自由泳接力隊的表現。

由鄭渝、何詩蓓、鄭莉梅及歐鎧淳組成的女子4X200自接力隊，決賽游出8分02.42秒，終只得「梗頸四」，但仍打破9年前香港紀錄。

隊中18歲小將鄭渝直言，能與三位師姐作賽相當榮幸，特別今屆是歐鎧淳及鄭莉梅的最後亞運。聽到此處歐鎧淳不禁笑說：「她剛剛還說，細細個就看我們游了。」

01體育記者楊宇翹 杭州直擊



杭州亞運港隊最新戰報

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

由鄭渝、何詩蓓、鄭莉梅及歐鎧淳組成的女子4X200自接力隊，決賽游出8分02.42秒，打破9年前香港紀錄。（林藹怡攝）

就在9年前仁川亞運，當時何詩蓓、鄭莉梅、施幸余及歐鎧淳力拼，並打破香港女子4X200自接力港績。

9年後的今天，女子4X200自接力香港紀錄同樣在亞運被打破，當中不同的，是施幸余不再，變成18歲的鄭渝。

鄭渝（中）表示，能跟三位師姐一起在亞運舞台作賽是很大的榮幸。（林藹怡攝）

刷新塵封9年的成績，何詩蓓直言「梗頸四」亦無差，最重要是有突破，兼有新星出現。18歲的鄭渝首度參與此項賽事的決賽，隨即就有三名師姐相陪，她賽後亦有點感慨，「很開心，每一次都會反省自己，都覺得自己可以做得更好；但這個決賽對於我，是很大的榮幸，可以與這三位師姐一起在這舞台作賽，特別這是歐鎧淳及鄭莉梅的最後亞運，很開心與她們一起。」

鄭渝話之有道，今屆除了是歐鎧淳的最後亞運，亦是她4年來的首個200自。罕有地參與此項目，歐鎧淳表示縱使久未出戰200自，但只要團隊需要，她也會全力以赴：「對上一次游，應該已是世錦賽達東京奧運標，所以今日其實有點緊張，但教練說相信我所以放我第四棒；總之團隊需要我，我也會盡全力游，無想過去到這年紀可再游此項兼破香港紀錄，很開心。」

歐鎧淳最後一屆參加亞運，游出好成績。（林藹怡攝）

最後一屆亞運，歐鎧淳兩項個人項目亦以第四作結，主項100米背泳以「正秒」完成，時間1分00.78秒，與50米背泳同樣得第四名。說到這次不錯的表現，歐鎧淳最後也紅起眼框，感慨起來，「福岡世錦賽時看過很多泳手，游畢也能笑着離開，自己很想做到這事；put yourself out there and to be able to do that，我一直希望訓練好，然後有這樣的一個機會表現，今次為了亞運，我真的很專注地備戰，很想做到最好，然後我做到。」

由「淳淳」到成為名小將細細個開始的學習對象，歐鎧淳希望年輕一輩能明白一個既簡單亦難的道理：「好也要堅持，不如意也要堅持；要明白，永遠不知道自己的極限，只要不停低才會知道。」