杭州亞運．徐淑琪︱6%體脂女將內藏柔媚　三條韌帶斷裂無阻柔道夢

香港代表，同一個身分，相異的奮鬥歷程；主流、非主流、意想不到的運動項目，他和她一樣堅持，靜待場上發亮的時刻。

惟每個「香港代表」其實非從天而降，機會總在不知不覺間，悄悄落在一直努力的人手中。



徐淑琪（Suki），27歲，香港女子柔道運動員，主攻52公斤以下級別。她在2022年亞洲公開賽黎巴嫩站則拿下銀牌，滿以為狀態好得可以爭點成績，一次練習令前十字韌帶斷裂，她哭得不能自制。



她前後已斷了三條韌帶，但又如何？為了第二次參與亞運，她拒做手術，鍛練肌肉重新來過。其實看似堅強的她，也有一夥少女心，在講求狠勁的柔道與貪靚中平衡，成就了這位香港代表。



攝影：鄭子峰



香港柔道代表徐淑琪。（鄭子峰攝）

在超過600名運動員的杭州亞運香港代表團中，許多都是香港人琅琅上口的名字，但也有不少面孔，我們此前沒甚機會認識。像徐淑琪，柔道在香港本身並非主流運動，不是體院A級精英項目，運動員訓練也是在觀塘大廈內的一個小道場，但她沒有看輕自己，拚力為這個項目的未來掙扎着。

這位在道場內依着小貓受訪，向我們分享美甲心得；擔心相片中的自己是否漂亮。但說到柔道，她又會眼神堅定、認真示範講解。將採訪過程化為「徐淑琪的關鍵字」與「徐淑琪的Q&A」，一起認識這位香港代表。

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徐淑琪的關鍵字

#柔道



柔道是我從中學開始到現在的人生中心，我把全副心機、全部時間都投放在練習跟比賽上。我渴望體會在大賽舞台上發光發亮的感覺。

#袖釣進腰



這是我最擅長的柔道招式，也是立姿摔法中腰部摔法之一。運動員抓握對手之衣袖拉引，使其重心向前向上移動，再以後背負摔倒。

#6%體脂



雖然沒有經常健身，但我新陳代謝快；腹肌、身體線條相當明顯，當正常運動員體脂仍高於10%，但我僅得約6%。朋友常說我「大隻」，建議我應改玩健美，但我更愛柔道。

Suki愛靚也愛打扮，私下舉止十分「女生」，卻偏偏選了柔道，予人感覺剛強。（鄭子峰攝）

#女生



打柔道給人一種很剛強的感覺，但其實我私下有很「女生」的一面，柔道算是特例吧。

我喜歡溫柔及粉色系，也愛跳舞、畫畫，最近學習韓式花藝，打算退役後就會開鋪、往這方面發展。

我也很「貪靚」，無奈比賽時經常會打到衣衫不整；常常弄了新眼睫毛，都會很快就掉下來，令我很崩潰。柔道也有「職業傷害」——時常扯對方的袍，令手指關折位都會彎曲及腫起，連戒指也戴不上，想像不到結婚時能怎麼辦。

粉色、插花、畫畫，Suki場外的反差令她更有魅力。（鄭子峰攝）

徐淑琪的Q&A：

關於柔道



問：什麼時候開始接觸柔道？

答：因為就讀女校，中二時我想找一種型格點的運動去做、成為在眾人中突出的那一個，所以選擇了柔道。初時我沒有認真地學，直至在某個本地隊際賽中拿了第三名，感覺柔道很刺激，就開始花心機、跟師傅去練習。

Suki穿起柔道袍擺出各種姿勢拍攝，顯得有點害羞。（鄭子峰攝）

問：最喜歡柔道的什麼？

答：柔道並非身型強壯就一定贏，反而講求以柔制剛，我不單止要練習體能、速度及力量，大腦也要不時思考對策去回應對手，就像是個智力遊戲，這點很吸引。

問：誰是你的學習對象？

Diyora Keldiyorova。她是位25歲的烏茲別克運動員，現時世界排名第五。她的身型跟我相若，都是細小的，但她場上速度很快、出招的時機十分準繩，所以我經常看她的比賽片段，想模仿其打法及策略；然而她也會參與今屆亞運，是我的對手之一。

Diyora Keldiyorova身型嬌小，卻憑速度及靈活取得不少佳績。（IJF）

關於自己：



問：你的座右銘是什麼？

答：隊友梁寶心經常說，「練到係自己嘅」，每當我不想練習時，它就會浮現在腦海中。這句話告訴我，練習不是做給別人看的，而是為自己而做，若然放棄，就會失去了進步的機會。

「練習不是做給別人看的，而是為自己而做。」（鄭子峰攝）

問：你最希望別人記住你的什麼？

答：希望大家會記得我打柔道好勁，是位技術型選手。

Suki希望有人會記起，徐淑琪是位柔道運動員。（鄭子峰攝）

關於港隊：



問：什麼時候加入港隊？

答：中三、四加入青苗，中五開始隨港隊練習，首次代表香港則是18歲。那時我比同齡的人發展得慢，甚至更年輕的運動員都已經打過許多比賽。雖然第一次參加的比賽不是很大型、選手不是很強，但拿下港隊生涯第一面獎牌（第三名），我仍很興奮。

問：在你眼中，香港隊是什麼？

答：雖然我們是個人項目，但都代表着同一個地方，跟隊友們一起出外比賽，很有歸屬感，我為代表香港而自豪，我很想為這個地方贏得獎項。

「我為代表香港而自豪」。（鄭子峰攝）

問：你在港隊的最難忘回憶是什麼？

答：去年在韓國集訓、然後在黎巴嫩的亞洲公開賽贏得銀牌，直至今年1月回港訓練，狀態都很理想，自覺實力強了許多、往後應可獲得更多成就。但一次練習時前十字韌帶突然斷裂，當刻我哭得不能自制，因為彷彿一切都要重新來過，這種起伏令我很深刻。

其實我的後十字韌帶、內側副韌帶之前都斷了，所以現在膝頭能前後左右地移動，但考慮到亞運將至，我決定不做手術，用訓練肌肉的方法去處理。受傷後我只用了拐杖兩天，之後已自行走路、重投練習，三個月內便再比賽。

關於目標：



問：你想在杭州亞運做到什麼？

答：我的目標就是即使斷了三條韌帶，都要有成績。上屆亞運時，我成為全職運動員只有一年，沒有太多期望，只想發揮得最好。不過今屆我知道自己有能力，若然抽籤時取得種子資格、避開日本及韓國等勁敵，希望可以站上頒獎台。

做運動員當然想拿第一，但Suki的終極目標是站上奧運舞台。（鄭子峰攝）

問：你的終極目標是什麼？

答：奧運。因為香港柔道隊對上一次有女將參賽，已是1996年的亞特蘭大奧運。雖然仍有一年時間，但感覺與取得資格的距離不遠，若我能保持水準，有機會透過亞洲前十的排名晉身巴黎奧運。

另外，由於柔道現在是香港體育學院的「B級」精英體育項目，所得的支援有限，我很想幫助柔道成為「A級」，令更多青少年運動員受惠，吸引更多人留下來，或有更多人參與這項運動。

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