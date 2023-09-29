杭州亞運直擊︱何詩蓓50自奪銀　參加7項目直言辛苦：當是訓練吧

撰文：楊宇翹
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何詩蓓（Siobhan）今晚於50米自由泳決賽力撼中國飛魚張雨霏，最後以0.08秒之差，飲恨得第二。
不過在女子4X200米自由泳接力賽後接受訪問的她表示，獎牌是其次，最重要能打破自己所保持的香港紀錄。
01體育記者楊宇翹　杭州直擊

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何詩蓓50米自由泳再添一銀，賽後笑得很開心。（林藹怡攝）

「她真的誇了！」於採訪區看着直播畫面的內地記者大叫起來，皆因與女子4X200自接力擔任第二棒的何詩蓓，一口氣由第5追至第3。

Siobhan當然誇張，於今屆亞運游泳項目她至今已錄兩金一銀兩銅，成為香港隊的大贏家。

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何詩蓓（左）50米自由泳決賽力撼中國飛魚張雨霏（右）。（林藹怡攝）

50自大戰張雨霏，也是今晚的矚目賽事，最終Siobhan以24.34秒飲恨奪銀，惟這名香港飛魚未有失落。

「50自不是我主項，而它與200自的訓練相當不同，所以沒有為50自作針對式訓練，但我知道整個亞運自己狀態不錯，所以能打破自己所保持的香港紀錄（24.44秒），相當滿意。」

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連同明日（29日）的女子4X100米混合泳接力，Siobhan今屆一共參與4個個人項目及3個接力決賽，6日賽事狂游1200米。

這名飛魚直言辛苦，但仍寓賽於操：「當是一個訓練吧，出發前我已知道自己會參與不同項目，所以早前加量帶氧訓練為亞運準備，而一早已想好如何恢複，是辛苦的，但事前準備好就好了。」

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