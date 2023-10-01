吳艷妮偷步仍獲出賽惹爭議　100米欄第二名衝線終被DQ︱杭州亞運

10月1日杭州亞運田徑場全晚焦點，是壓軸的女子100米跨欄賽事。全場關注的中國「跨欄女神」吳艷妮卻在起步時偷步。

按照賽例，她理應被直接取消資格，但從直播畫面可見，一眾裁判在擾攘一輪，比賽繼續之時，吳艷妮竟依然在起跑線上，再次起步，她以第二名衝線，引發網上廣泛爭議。



吳艷妮。（新華社）

大會一度讓吳艷妮上訴得直，以第二名完賽，大批網民在直播室大肆批評，有人直指：「冠軍無問題，亞軍有問題」。

樣子標緻的吳艷妮，一直備受注目。她的100米欄個人最佳成績為12.76秒，是決賽8位選手中最佳，即使她以12.80秒的次名成績入決賽，仍被視為金牌熱門。最大對手是另一中國選手、以12.79秒首名入決賽的林雨薇。

起跑一刻，第4線的吳艷妮明顯偷步，她理應被即時取消資格。然而裁判不斷檢視重播畫面，擾攘一大輪後，卻未如周六晚（30日）百米男飛人決賽那樣決斷，將吳艷妮逐離場。100米男子決賽，當泰國跑手偷步後，裁判隨即紅牌判他離場。這場女子100米欄決賽，吳艷妮偷步毫無爭議下，裁判卻同時向吳艷妮和第5線的印度選手Jyothi YARRAJI舉紅旗，引發一輪混亂。

擾攘一大輪後，吳艷妮（鏡頭上方）仍獲出賽，引發熱議。（杭州亞運共享圖片）

「吳艷妮搶跑」立即登上微博熱門搜尋。兩選手提出上訴，並且雙雙上訴得直，8位選手回到起跑線再次起步，觀看直播的網民全部不明所以。有網民即時發評論：「昨天男子100米決賽搶跑（偷步），運動員直接被罰下，今天某人搶跑，竟然不用被罰，好神奇啊。」

再次起步下，林雨薇以12.74秒首名過終點，吳艷妮緊隨其後跑出12.77秒次名衝線。賽後吳艷妮身披國旗照樣慶祝，引發網上一片罵聲，然而大會最終公布，根據國際田聯頒布賽例TR16.8條，以吳艷妮偷步（false start）為由，取消她的比賽資格。

即使吳艷妮最終還是被DQ，令人不明所以的是，為何她偷步如此明顯，卻與男子100米決賽的泰國跑手出現差另待遇，難道真的因為主場之利，獲得優待？既然她上訴得直，為何最終又取消她的資格？賽會並未解釋當中因由。一度同被DQ的印度選手Jyothi YARRAJI，以12.91秒第三名衝線，吳艷妮被DQ後獲提升為亞軍。

吳艷妮決賽偷步仍可繼續跑，引發熱議。（新華社）

賽後受訪，Jyothi YARRAJI直言被指偷步令她崩潰，「突然看到紅旗指向我，我完全崩潰了。我並沒有偷步。」對於情況對她的影響，「首次起步我做足心理準備，預備全力起跑，突然停下來後，我失去一點什麼，我也不知道是什麼原因。」對於未獲金牌會否失望，她僅稱，「我希望造出好的時間，我未能做到，因此我感到失望。」

金牌得主林雨薇對偷步事件、等待良久才重新起步僅稱，「我認為對場上8個選手都有影響，我們需要正面調整狀況繼續作賽。」她更指吳艷妮是她的重要夥伴，「沒有她我跑不快，沒有我她也不會有相同動力。沒有彼此，我們不會進步那麼快。」

吳艷妮賽後對偷步事件表示，受旁邊的對手影響，「沒能撐得住」，又稱：「今天確實有遺憾」，希望在今後的訓練和比賽找不足，能在巴黎奧運展示「中國的速度」。這位向來我行我素又敢言的選手，曾不惜跟網民對罵，今次偷步事件，勢為她的爭議事件添上一筆。

香港的呂麗瑤亦在同場較技，呂麗瑤以13.35秒第七名衝線，並因吳艷妮被DQ獲第六名。