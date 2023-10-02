杭州亞運｜朝鮮男足八強出局惹爭議　圍球證搶水意圖襲擊日本職員

杭州亞運男子足球八強賽，日本以2：1擊敗朝鮮晉級，不過後者在球場上的連串舉動引來巨大爭議，包括意圖襲擊日本隊職員，以及在完場後推撞球證。

賽後朝鮮主帥申勇南有制止其麾下情緒失控的球員，但他亦批評球證出錯，並指「若判決不公正的話，便是對足球的侮辱」。



今場交鋒之前，日本與朝鮮同樣從分組賽開始便錄全勝，不過前者是上屆亞軍，近5屆3入次入決賽，並贏得1冠2亞；朝鮮則是2014年亞運會銀牌得主，但當屆是他們近5次參賽，唯一一次突破八強。

日本今場由內野航太郎（右）先拔頭籌。（新華社）

從牌面上看，日本當然更具優勢，他們在51分鐘由内野航太郎近門射入先開紀錄，不過朝鮮在第74分鐘由金國範遠射追和。

將比數扳平後，朝鮮隊全隊與後備興奮慶祝。（杭州亞運共享圖片）

爭議判決出現在第78分鐘，當時日本隊的西川潤接應對手直線殺入禁區，不過在小禁區邊緣被對方門將江主革撲跌。從慢鏡重播可看到，西川潤先一步觸球，隨後江主革的手亦同樣碰到皮球，但亦同時將前者撲跌。

球證判罰十二碼後，由松村優太操刀中鵠射成2：1，此後雙方保持比數直至完場，惟朝鮮隊一眾球員情緒激動，認為球證的判決左右了比賽結果，一湧而上向其表達不滿並有推撞動作，場面一度陷入混亂。

事發時朝鮮主帥申勇南與其他工作人員有出去阻止球員，不過據日本《共同社》及《Soccer Digest Web》報道，他賽後接受媒體採訪時亦難掩不滿。當時記者問到「你認為球隊應該採取這樣的抗議行為嗎？」申勇南以稍強烈的語氣承認球員反應有少許過激，但他亦回答「若判決不公正的話，便是對足球的侮辱。」隨後拂袖而去。

朝鮮一眾球員賽後情緒激動地圍向球證。（新華社）

然而更惹來爭議的事件，發生在比賽第73分鐘。當時日本球員正在補充水份，朝鮮球員金有星走近要求飲料，日本的工作人員亦有遞上，但金有星卻突然舉起左手，作勢要襲擊他。此時一眾日本球員立刻向球證表示不滿，金有星亦因此被罰黃牌，他喝完後更隨手將飲料扔在地上。

這名球員的舉動引來巨大爭議，日本網民對此大感憤怒，稱其無禮行為猶如「猿人」、「野獸」，表示他們應該要終身停賽；相關影片亦被外國著名足球專頁「Out Of Context Football」在社交媒體X（前稱Twitter）轉發，歐美網民認為金有星應該被罰紅牌，亦有人笑稱「朝鮮是不是沒有運動飲料」。

日本足協賽後在X表示強烈不滿，首先他認為朝鮮隊在場上的攔截過於粗野，讓日本球員有受重傷風險，但球證卻沒有為此作出應有判罰，「我不敢相信這是國際足協（FIFA）的球證。比賽完結後他們（朝鮮球員）更襲擊球證，這種行為應當受到處罰。」朝鮮隊今場共被出示6張黃牌。

日本足協會長川淵三郎批評球證今場吹罰尺度過於寬鬆。（新華社）

日本隊晉級後，將會在周三（4日）晚上6時的面對香港隊，此戰亦為港隊在亞運史上首次四強戰。

日本對朝鮮比賽精華（爭議判決在8：10）