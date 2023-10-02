杭州亞運．直擊｜伍家朗反負李梓嘉一輪遊　簡潔3字為亞運總結

羽毛球港隊男單前教練黃達明離巢後，隨即轉教馬來西亞的李梓嘉，每次港隊男將伍家朗跟對方對壘都增添不少話題。

命運之神再把兩人安排在一起，杭州亞運男單首圈再度碰頭，伍家朗首局領先下，反勝為敗一輪遊。伍家朗直言勝負與外在因素無關，並簡單用3個字為杭州亞運作總結。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



伍家朗近期的籤運確實一般，由7月的日本公開賽起，直至香港公開賽連續4站羽毛球巡迴賽同樣一輪遊，他的對手分別是石宇奇、真庭（Anthony Ginting）、陸光祖及基斯迪（Jonatan Christie），全都不是容易應付的對手。

想不到來到亞運，伍家朗的籤運同樣麻麻，首圈抽中對馬來西亞球手李梓嘉。

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【杭州直擊】想不到來到亞運，伍家朗的籤運同樣麻麻。（趙子晉攝）

今年3次與李梓嘉交手全勝的伍家朗，首局有個好開始，以21：15取得領先。伍家朗次局一度領先9：5，但李梓嘉逐漸拾回狀態，打法有耐性，等待最佳時機才起手，伍家朗連失6分被追平，再失去領先優勢，並以15：21失掉次局。伍家朗在決勝局一直稍為落後，最終以16：21落敗。

伍家朗連續5項賽事首圈出局，難道是「好波不如好運」？這名港將淡然地說：「抽籤影響不了，因為要行得遠的話，每個對手都是硬仗，（抽籤結果）都沒有什麼影響。今場開局不錯，次局領先時變得保守，未有好好把握領先優勢，畢竟在亞運大家都想贏。」伍家朗直言次局被對手的精彩扣球及幸運球影響，心理突然起了變化。

【杭州直擊】伍家朗連續5項賽事首圈出局。（趙子晉攝）

【杭州直擊】伍家朗首圈即對上李梓嘉。（趙子晉攝）

自從黃達明由港隊轉投馬來西亞後，伍家朗與李梓嘉的交手都變成矚目大戰，今仗在亞運舞台更添重要性。伍家朗今仗反負對手，他直言與黃達明熟知他的打法無關，「以往大家都打得好激烈，今仗的勝負分野是他（李梓嘉）在決勝局打出氣勢，與教練或其他因素無關，其實雙方都熟知對方的打法，加上網上有不少比賽片段。」

伍家朗的杭州亞運之旅告一段落，他以「無遺憾」3字作結：「其實自己整體都發揮到，但成績就是我無法控制。」