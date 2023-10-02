杭州亞運︱朝鮮神秘力量掃4金　舉重女神郭婞淳驚呼「很恐怖」

杭州亞運舉重館成為朝鮮最大「金庫」，已作賽的4個女子重量級別，盡攬4面金牌，當中女子59公斤級別摘金的20歲選手金日景，完全沒有過往參賽紀錄，她一出場已在抓舉打破台灣「舉重女神」郭婞淳保持的世界紀錄。

金日景力壓中國選手羅詩芳及郭婞淳奪金，郭婞淳對朝鮮的佳績不感意外，惟仍然覺得：「很恐怖」。



杭州亞運．舉重︱朝鮮的20歲小將金日景，在女子59公斤級別奪金兼創下9項不同紀錄。（路透社）

杭州亞運舉重項目，男、女子各設7個體重級別，9月30日舉重項目首日賽事，朝鮮的李盛金贏得女子49公斤級別金牌，另外兩位朝鮮選手江賢京、李水燕在女子55公斤級別力壓東京奧運金牌得主侯志慧包辦金、銀牌。當中李盛金打破挺舉及總成績世界紀錄，江賢京更一口氣連破抓舉、挺舉及總成績全數三項世績。

10月2日輪到女子59公斤及64公斤級別選手較技，獨攬59公斤級別三項世界紀錄的台灣名將郭婞淳自然成為焦點人物。可惜這位奧運金牌得主有傷在身，連續兩屆賽事帶傷上陣，未在最佳狀態。即使如此，她的實力還是毋庸置疑，今日一戰，卻意外敗在猶如「白紙一張」的金日景手上。

杭州亞運．舉重︱舉重女神郭婞淳對朝鮮的佳績不感意外，惟仍然覺得：「很恐怖」。

郭婞淳在抓舉三次試舉，最高舉到101公斤，金日景一出場已做出103公斤，刷新亞運紀錄。金日景第二次順利試舉107公斤，第三次出場成功挑戰111公斤，以1公斤之差刷新郭婞淳保持的世界紀錄，同時連帶打破青年亞洲紀錄、青年世界紀錄、亞洲紀錄及亞運紀錄。

挺舉項目，郭婞淳試舉128公斤失敗，成績停留在126公斤，總成績227公斤。已追不上金日景和中國的應屆世界冠軍羅詩芳。金日景挺舉第三次試舉做出135公斤，又刷新了青年亞洲紀錄、青年世界紀錄及亞運紀錄。羅詩芳舉到133公斤後，為追回落後的6公斤，第三次試舉挑戰140公斤，未能成功之下，金日景以總成績246公斤奪得金牌兼打破亞運紀錄，這個重量跟郭婞淳保持的247公斤世界紀錄，僅相差1公斤，羅詩芳以240斤獲銀牌。

朝鮮女力士包辦4金 當中3人無出賽紀錄

緊接的女子64公斤級別，朝鮮另一選手林銀心亦力壓中國的裴鑫依摘金，朝鮮女力士囊括已展開的4個舉重級別金牌。台灣《聯合報》引述郭婞淳透露，女子49公斤級別比賽日她身在現場，並稱：「一看，嘩，太恐怖了吧！」郭婞淳指出，舉重向來是朝鮮強項，加上不少選手剛戰畢世錦賽，密集賽程對身體和心理都是重大挑戰，她對朝鮮的成績不感意外，卻仍覺得「很恐怖」。

朝鮮4位亞運舉重金牌得主之中，李盛金2015年起便有參加國際賽的紀錄，其餘3位金牌得主金日景、江賢京和林銀心均非常神秘，沒有任何國際賽比賽成績。由於新冠疫情加上因違反禁藥守則受國際禁藥組織（WADA）制裁，朝鮮舉重選手已闊別國際賽4年之久，為他們更添神秘色彩。

他們在今屆亞運女子項目一出手便狂掃金牌和連創世界紀錄，連中國女子舉重隊主教練王國新也直意想不到，「幾年沒有見到他們，有這麼好的成績，確實也是意料以外。」

中國選手蔣惠花今年9月初才創下女子49公斤級別挺舉及總成績世界紀錄，未足一個月便被李盛金打破，她賽後亦稱：「我在十幾歲的時候就和李盛金交過手，當時她的實力就很強。沒想到4年沒見，她的成績提升得這麼快。」