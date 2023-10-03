杭州亞運｜110米欄罕見奇景　科威特日本鬥至千分一秒難分高下

杭州亞運的田徑男子110米欄決賽，昨（2日）晚出現罕見情況，科威特跑手尤哈（Yaqoub Al-Youha）與日本跑手高山峻野同時衝線，就算賽會計到千分一秒，兩人的時間也是相同的13.409秒，雙雙贏得金牌。



高山峻野（左）及尤哈（中）在110米欄決賽同時衝線。（路透社）

在昨晚的男子110米欄決賽，排第7線道的尤哈及第8線道的高山峻野同時壓線，排第6線道的中國跑手徐卓一就比兩人稱慢一點，以第3名衝線。

完賽後，高山峻野及尤哈的成績準確至百分一秒相同，同為13.41秒，賽會將計到千分一秒，看看能否分高下。等待最終結果公布前，尤哈表示緊張得要命。30歲的尤哈說：「贏得金牌是我的榮幸。我與日本選手（高山峻野）並列第一，這是非常罕見的。能在亞運上奪得金牌，我感到非常高興。」

尤哈表示辛苦的訓練有回報。（路透社）

計到千分一秒，兩人的時間依然一樣，同為13.409秒，所以高山峻野及尤哈並列冠軍。

「獲得了這枚金牌，我太高興了。我要把它獻給科威特。」這是科威特今屆的第二面金牌，尤哈說：「我訓練得非常辛苦，真的很疲憊。我終於為科威特獲得了一枚金牌，這是我辛苦付出的回報。」

高山峻野認為自己中後段跑得不好。（路透社）

29歲的高山峻野是上屆亞運銅牌，也是應屆亞錦賽冠軍。他賽後說：「能獲得金牌我非常高興。能與另一名運動員並列第一，我的快樂加倍了。」

「比賽的前三分一段我的節奏很好，但在中間和最後一段，我的腿碰到了欄，另一名選手（尤哈）超過了我，所以對我來說比賽不太理想。我不滿意。」他說：「我很幸運，可能一些速度非常快的運動員今天狀態不太好。我才可以僥倖獲得金牌。我會爭取在明年和下個賽季有更好表現。」

尤哈賽後很激動。（Getty Images）

談到同得冠軍的尤哈，高山峻野說：「他的起跑非常有力，在賽道上對我構成了極大的威脅。很多年前，我就和他交過手，我一直把他視為一個強勁的對手。」

亞運110米欄的三甲人選跟7月亞錦賽的一樣一模，只是排名略有不同，高山峻野繼續稱王，亞錦賽季軍的尤哈得金牌，而亞錦賽亞軍的徐卓一就在亞運得銅牌。