杭州亞運港足｜商場戲院體育館有波睇　HOY TV改新聞時間遷就直播

香港足球代表隊晉級杭州亞運男子足球四強，創造歷史，香港足總在10月4號（星期三）晚將會在銅鑼灣英皇戲院舉行睇波活動，門票迅即售罄。

除了足總活動，奧海城亦早已宣布將於大熒幕直播賽事，各區體育館亦設亞運直播區，一起全城撐港足。



杭州亞運．足球｜香港隊4強對日本：電視直播、賽制及球員介紹

亞運八強，港足以1：0氣走伊朗，歷史性殺入亞運四強。（袁志浩攝）

足總的睇波活動今晚（3日 1）6點正起於英皇戲院網站售票，每張門票象徵式收費港幣1元。每名入場人士可獲爆谷一份，現場買飲品半價。門票已經售罄。

開售4分鐘，座位表已經是這樣。（網站截圖）

香港足總睇波活動詳情：

日期：10月4日（星期三）

時間：晚上6時正開賽，下午5時30分開放入場

地點：英皇戲院（銅鑼灣時代廣場；地址: 銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場13樓）

門票價格：港幣1元

開售時間：10月3日晚上6時

HOY TV更改新聞報道時間遷就足球直播

如果不想出街湊熱鬧，安坐家中也可以收看HOY TV的免費直播。HOY 77台將於10月4日下午5時55分起，全程直播亞運男子足球四強中國香港對日本賽事，而原定晚上6時30分播映的新聞報導將調動至晚上10點15分，為市民送上無間斷四強戰。

這場港足對日本的亞運四強旁述陣容將有資深評述員李德能、劉健基、劉舜文坐陣，更請來一代名將李健和、現役港腳劉學銘擔任嘉賓旁述。

而同日另一場亞運四強賽韓國對烏茲別克，將安排於HOY 76台晚上7時55分起全程直播；此外，香港大球場同日上演的亞冠盃傑志對獅城水手賽事，亦會於HOY App一台晚上8時起全程直播。上述所有賽事均設有廣東話足球評述。

10月4日晚三線足球賽節目時間表：

【77台HOY TV】杭州亞運男子足球四強準決賽 中國香港對日本：下午5時55分起

【76台HKIBC 香港國際財經台】杭州亞運男子足球四強準決賽 韓國對烏茲別克：晚上7時55分起

【HOY App一台】亞洲聯賽冠軍盃F組賽事 傑志對獅城水手：晚上8時起

杭州亞運香港足球隊晉級男單四強。（袁志浩攝）

信和集團早前亦宣布，奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場四個商場，430吋及540吋大電視將會全程高清直播HOY TV 77台頻道，商場會在熱門場次派發打氣用品及每場派發商戶優惠券。

杭州亞運香港足球隊晉級男單四強。（袁志浩攝）

康文署今屆亞運在18區體育館設「亞運直播區」，9月23日至10月8日開放，市民可於直播區觀看亞運賽事。

日期：2023年9月23日至10月8日

時間：早上8時至晚上10時半

地點：

港島區

中西區

香港公園體育館 中環紅棉路29號

士美非路體育館 堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓



東區

柴灣體育館 柴灣怡順街6號

渣華道體育館 北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓



南區

香港仔網球及壁球中心 香港仔海傍道1號

黃竹坑體育館 黃竹坑道168號



灣仔區

港灣道體育館 灣仔港灣道27號

黃泥涌體育館 跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈5樓



九龍

九龍城區

佛光街體育館 何文田牧愛街18號9樓

土瓜灣體育館 土瓜灣下鄉道66號



觀塘區

彩榮路體育館 觀塘彩榮路58號

鯉魚門體育館 油塘鯉魚門市政大廈2樓



深水埗區

北河街體育館 深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓

深水埗體育館 深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓



黃大仙區

彩虹道體育館 黃大仙彩虹道150號

蒲崗村道體育館 黃大仙慈雲山蒲崗村道120號



油尖旺區

九龍公園體育館 尖沙咀柯士甸道22號

大角咀體育館 大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓



新界

離島區

梅窩體育館 大嶼山銀石街9號梅窩巿政大廈1樓

東涌文東路體育館 東涌文東路39號東涌市政大廈地下



葵青區

林士德體育館 葵涌興芳路176號

青衣西南體育館 青衣涌美路70號



北區

聯和墟體育館 粉嶺聯和墟和滿街9號3樓

保榮路體育館 上水百和路19號



西貢區

香港單車館 將軍澳寶康路105-107號

調景嶺體育館 將軍澳翠嶺路2號



沙田區

美林體育館 沙田大圍美林邨第3期

源禾路體育館 沙田源禾路8號



大埔區

大埔墟體育館 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓

大埔體育館 大埔汀太路13號



荃灣區

荃灣體育館 荃灣永順街53號

蕙荃體育館 荃灣廟崗街6號



屯門區

賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 屯門湖山路11號

友愛體育館 屯門興安里3號



元朗區

天水圍體育館 天水圍天柏路1號

元朗體育館 元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓

