杭州亞運．直擊｜李卓耀力戰飲恨無遺憾　「還有很長的路要走」

羽毛球港將李卓耀在杭州亞運次圈硬撼中國球手石宇奇，局數曾經追成1：1平手，惜決勝局未能再下一城，最終力戰71分鐘飲恨，加上日前出局的伍家朗，港隊兩名男單代表全數在今屆亞運畢業。

縱然李卓耀未能達成賽前奪牌的目標，但他未有太失望，坦言今次亞運之旅都有收穫。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



港隊兩名羽毛球男單代表，在杭州亞運的籤運同樣麻麻，李卓耀在男單的第一個對手是中國球手石宇奇，雙方過去8次交手，各贏4次。石宇奇在今屆亞運的狀態一般，3場男子團體賽事登場，面對中華台北、日本及印度球手，他個人出戰的3場單打全敗。最終中國奪男團金牌，他也只得自嘲「躺贏哥」。

李卓耀對石宇奇開賽初段有優勢，一度領先5分，但石宇奇隨即調整，中段以14：12反超前，加上李卓耀有不少失誤，以16：21先失第一局。李卓耀次局反撲，沉着應戰，打出不同線路調動對手，在技術暫停時取得領先，並一度拉開差距至14：7，更把優勢保持至局末，李卓耀在領先18：11時，石宇奇急起直追，收窄差距，後方的黃綜翰教練一直叫着「一分一分打」、「深呼吸」及「堅持」等，李卓耀頂住壓力，以21：18扳回一城。

雙方以第三局決勝，李卓耀落後6：11，下半場局換邊後繼續失分，曾落後至9：17，李卓耀末段嘗試反撲不果，最終輸12：21，以局數1：2落敗，港隊男單全數畢業。

在場上向來激情的李卓耀，今仗打得較為冷靜，連振臂高呼都沒有太多，只是在次局關鍵分時為自己打氣，他在失掉最後一分後，忍不住以球拍輕拍地面，宣洩情緒，「最後炆自己，其實成場波打落都OK，後面對手有改變未能好快適應到，更有個唔知做咩好嘅諗法。今場有控制（情緒），而唔係死衝，學習冷靜面對每一球波，今仗都做得幾好，自己都好清晰。」

杭州亞運：李卓耀認為今屆亞運獲益良多。（趙子晉攝）

今屆以獎牌為目標的李卓耀，縱然未能達成目標，但他認為自己在今屆亞運獲益良多，亦沒有遺憾﹐「坦白說，今場（32強）輸與8強輸沒有分別，結果都是沒有獎牌，但有不少得着，今屆3仗都對世界前列，每場都是打足3局、超過70分鐘，都是有贏有輸，同時增加了自己的信心。其實亞運都只是一個比賽，唯一分別就是4年一度，今次32強輸，不代表以後都是32強（出局），未來還有很長的路要走。」