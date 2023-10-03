杭州亞運．足球｜香港隊4強對日本：電視直播、賽制及球員介紹

香港足球代表隊在亞運男子足球賽歷史性打入4強，周三（4日）便要跟日本爭取決賽席位。

亞運男子足球賽是什麼？有什麼球隊參賽？兩隊各有什麼球員？哪裏可以收看？本文為大家介紹。



亞運男足賽事資料：

4強賽：10月4日

傍晚6：00 香港 對 日本 （上城體育中心） - HOY TV 77台直播

晚上8：00 韓國 對 烏茲別克 （黃龍體育中心） - HOY TV 76台直播

獎牌戰：10月7日

下午4：00 銅牌戰（上城體育中心）- 直播資訊待定

晚上8：00 金牌戰 （黃龍體育中心）- 直播資訊待定

杭州亞運：港足在男子足球賽殺入4強。（資料圖片／袁志浩攝）

亞運男子足球賽賽制：

比賽並非國際足協及亞洲足協轄下賽事，由2002年開始設有年齡限制，一般而言是「23歲或以下」。

由於杭州亞運原定在2022年舉行，對參賽球員的出生日期限制是「1999年1月1日或之後」，延期一年舉行後，這個日期不變，因此年齡限制變相是「24歲或以下」；另外，每支球隊也可以起用3位不受年齡限制的「外卡球員」，即俗稱的「超齡球員」，上屆冠軍韓國隊就利用這個名額派出孫興慜參賽。

孫興慜在2018年雅加達亞運領韓國男足奪金。（資料圖片／李澤彤攝）

由於賽事有年齡限制、同時並非屬於國際足協的國際賽期，球會沒有義務「放人」予代表隊，加上許多23歲以下球員其實都已是大國腳主力，並非所有球隊都會派出最精銳球員參加亞運會，多數以培訓年輕選手為目標。比較例外的是韓國，因韓國男性能通過取得亞運會金牌免除18個月兵役，常會派年輕的知名球星出賽，今屆便有巴黎聖日耳門翼鋒李剛仁、史特加中場鄭優營等。

李剛仁是杭州亞運男足的焦點球星。（資料圖片／趙子晉攝）

參賽球隊：

今屆原定有23支球隊參賽，分成6個小組踢分組賽，每組頭兩名直接出線16強，另外4支最佳第3名出線，進入16強後全是一場過的淘汰賽，賽事設有銅牌戰，由兩支4強敗方爭奪，意味香港隊無論對日本勝或負，周六（7日）都會再踢一場獎牌賽。

參賽球隊包括中國、韓國、日本、越南、烏茲別克、朝鮮、沙特阿拉伯、巴勒斯坦、印尼、孟加拉、巴林、香港、伊朗、泰國、緬甸、吉爾吉斯、卡塔爾、中華台北、印度、蒙古、科威特，還有陣前退出的敍利亞及阿富汗。

杭州亞運男足，港隊在16強淘汰巴勒斯坦晉級。（資料圖片／袁志浩攝）

港足的晉級之路：

分組賽身處C組的香港隊，同組兩支對手敍利亞和阿富汗都在賽前宣布退出，令小組只餘下香港和烏茲別克兩隊，變相未踢已先出線，賽會終安排兩隊交手兩次，決出首名和次名，港隊兩戰分別以0：1和1：2不敵勁旅烏茲別克，次名出線。

分組賽（C組）：香港兩戰0：1、1：2不敵烏茲別克，次名出線

16強：香港1：0擊敗巴勒斯坦

8強：香港1：0擊敗伊朗

杭州亞運男足：港足在8強擊敗伊朗的陣容。（資料圖片／袁志浩攝）

香港隊球員名單：

守門員：伍瑋謙（冠忠南區）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）



後衛：李毅凱*（標準流浪）、曾以行（香港U23）、周子謙（港會）、陳凱柏（冠忠南區）、林樂勤、葉卓文（北區）、亞歷斯祖（大埔）



中場：林衍廷（標準流浪）、黃皓雋、余在言（東方）、鄭進泓（香港U23）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘*（理文）



前鋒：孫銘謙（東方）、安永佳*（廣西平果哈嘹）、劉家喬（香港U23）、簡嘉亨（港會）、潘沛軒（傑志）、張憙延（理文）



*為外卡（超齡）球員



港隊起用3名超齡球員，包括在中甲聯賽落班、大受內地球迷歡迎的前鋒安永佳，標準流浪後衛李毅凱，和理文中場胡晉銘。

除三人外，其他24歲以下球員中，有5位1999年出生的球員，其餘大多是2001年或之後出生的球員，年紀最小的是2006年出生的周子謙；適齡球員中，也有不少最近有入選成年隊（大港腳），包括表現大勇的門將謝家榮、對伊朗入球的前鋒潘沛軒、張憙延和孫銘謙。除了安永佳之外，其餘球員目前都在港超聯落班。

今仗簡嘉亨和潘沛軒都因累積黃牌而要停賽。

杭州亞運男足：潘沛軒累積滿黃牌，4強需停賽。

日本隊球員名單：

門將：藤田和輝（栃木SC）、小畑裕馬（仙台維加泰）、山田大樹（岡山綠雉）



後衛：山﨑大地（廣島三箭）、奧田勇斗（桃山學院大學）、今野息吹（法政大學）、馬場晴也（北海道札幌岡薩多）、吉田真那斗（鹿屋體育大學）、關根大輝（拓殖大學）、根本健太（流通經濟大學）



中場：松村優太（鹿島鹿角）、松剛大起（Grêmio Novorizontino）、佐藤惠允（雲達不來梅）、重見柾斗（福岡大學）、谷內田哲平（京都不死鳥）、山內翔（筑波大學）、西川潤（鳥栖砂岩）、小見洋太（新潟天鵝）、角昂志郎（筑波大學）、日野翔太（拓殖大學）



前鋒：木村勇大（金澤薩維根）、能田直紀（FC東京）



杭州亞運男足：日本隊陣中有不少是大學足球員，但日本的大學球員大都已是日職球會的特別指定選手、也已內定在畢業後加盟。（杭州亞運）

日本隊並沒有起用超齡球員，為了準備巴黎奧運，今屆亞運以2001年及2002年出生的球員為主，年紀最小的一位內野航太郎則是2004年出生。雖然當中有8位球員是效力大學聯賽，但日本的大學足球員其實有很多已是日職球會的球員——亞運陣容中除了後衛根本健太，其餘7位都透過日本足協與日職合作的「特別指定選手」制度，成為日職球會的「特別指定選手」，合資格在本土職業賽事上陣，這7名球員也已全數是日職球會的「契約內定選手」，已落實在2024或2025年畢業後，便會正式成為所屬球會的全職球員。

日本隊為上屆亞運的銀牌得主，雖然並非派出U23梯隊中的一線球員，但他們上屆也能在決賽與有孫興慜、黃喜燦、金玟哉等壓陣的韓國踢到加時才落敗，戰力不容小覷。

日本前鋒内野航太郎暫列隊內入球最多的一位，出戰4場共入3球。（杭州亞運）

U23級別賽事交手紀錄：

在U23層面的賽事，香港近年較少與日本碰頭——上一次在U23層級的賽事碰頭，是2021年時的U23亞洲盃資格賽，當時香港以0：4吞敗，這場賽事之後，一度爆出部份港將在完成比賽後涉醉酒鬧事及違反當地防疫規例。再上一次，就是2013年東亞運男足賽事，當時兩軍戰成0：0。

港隊上一次在U23賽事對日本入球，正是2009年東亞運金牌戰，當時香港隊半場落後一球，由陳肇麒入球扳平，再踢到互射十二碼勝出，成為膾炙人口的東亞運金牌戰。

若計算梯隊賽事，港足上一次攻破日本大門，是1999年6月的悉尼奧運會外圍賽小組賽，港隊在主場1：4不敵日本，正是由現役亞運港腳、對伊朗破門的潘沛軒之父潘文俊入球。

香港隊和日本隊在U23賽事交手，最經典的一次是2009年東亞運男足金牌戰。（康文署）

其他相關資料：

1. 港足在擊敗伊朗後闖入4強，是香港足球代表隊在亞運史上的最佳成績

2. 香港足球代表隊上一次在成年賽事擊敗日本，要數到1975年的默迪卡盃，當時港隊以2：0獲勝。上一次對日本不敗，則是2000年賀歲盃，當時港隊在主場0：0賽和日本隊。

3. 以成年隊計算，港隊上一次在日本身上取得入球，是1998年的皇朝盃，當時賽事在日本舉行，港足由譚拔士入球，最終以1：5大敗。之後7次交手，港隊都未能在日本身上取得入球。

4. 中華民國在1954和1958年曾兩度奪得亞運會男足金牌，當時均是以香港球員班底應戰

5. 亞運男足史上奪冠最多次的是韓國隊，曾5度奪金；韓國隊亦是最近兩屆的金牌，今次力爭三連霸。