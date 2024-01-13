深圳行山單車遊｜漫步大頂嶺綠道感受大自然魅力　打卡四大網紅橋

在充滿綠意的山野中漫步，感受自然與生命力。本期推薦：「光明．大頂嶺綠道」。



大頂嶺綠道．深圳最美的綠道之一

大頂嶺綠道藏於光明區的大頂嶺森林公園之中，被稱作是「深圳最美馬拉松山湖綠道」。它東至觀瀾、西接松崗、南抵石巖、北接東莞，全長6.4KM，是一條集生態健康、創意與科技環保為一體的新型綠道。今天我們從大頂嶺綠道滑草場入口出發，一路向山而行，短暫地放鬆，來感受大自然的魅力。

+ 4

徒步山林之間，開啓吸氧之旅

大頂嶺綠道徒步難度係數不算高，綠道平坦而寬闊，很適合新手；等一個舒適的天氣，和三五好友一起來漫步是最適合不過了。蜿蜒的綠道貫穿於山林之間，沿途都是滿滿的綠意，像是行走在大氧吧之中。在這裏遠離大城市的繁華喧囂，收穫的全是大自然的寧靜與愜意，對於打工人來説這就是一種奢侈的享受。

騎行穿越，換種方式看風景

這裏也是騎行愛好者的必選地。一路上都能看見不少騎行者穿梭於此。看着騎行者奮力踩下腳踏板，齒輪快速地轉動，風吹過臉龐，感受沿途的風景，彷彿與大自然融為一體，或許這就是自由自在的感覺吧。

大頂嶺綠道不僅只有寬闊舒適的綠道和大自然的好風景，還有四座絕美網紅橋，每走一段，都能解鎖新的驚喜，給徒步、騎行增添不少新風景！

沿途打卡點推薦，四大網紅橋👇👇👇

+ 25

寫在最後

City Walk的興起，也讓户外徒步、騎行等運動愈來愈流行了。無論出遊的時長有多少，我們總渴望能夠有多點時間和機會，可以到處走走。不如讓我們一起放下疲憊，擺脱工作的繁瑣，去感受自然的美好，去發現生活的魅力吧。

大頂嶺綠道

地址：光明區大頂嶺山林綠道公園

門票：免門票

大頂嶺綠道開放時間：7:00- 18:00



大頂嶺綠道（ShenzhenWeekly提供）

交通指南

1. 大頂嶺綠道觀光路入口

公交車站：觀光路口站、光明外國語學校站

地鐵：6號線鳳凰城站步行至鳳凰城地鐵站1公交站轉乘公交



2. 大頂嶺綠道滑草場入口

公交車站：光明農場大觀園站、光明滑草場站

地鐵：6號線光明大街站步行至光明中心站轉乘公交



TIPS

1、綠道騎行僅限自行車，共享單車不可入內；

2、週末、節假日綠道不可騎行；

3、綠道設有多個驛站、衞生間、自動販賣機；

4、園中蚊蟲、蛇、蜘蛛較多，注意防範，請勿靠近



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】